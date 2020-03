Un Gouvernement qui ne respecte pas les règles de la République. Pour le Syndicat Autonome de la Magistrat (SAM) et le Syndicat Libre de la Magistrature (SYLIMA), l’attitude du Gouvernement malien suite à la convocation de l’Imam Mahmoud Dicko, par le Tribunal de la Commune V, se résume à cette sentence. Les deux syndicats de magistrats l’ont fait savoir dans un communiqué conjoint publié, ce jeudi 05 mars.

-Maliweb.net- Convoqué, le 03 mars dernier, par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de la Commune V, l’Imam Mahmoud Dicko ne s’expliquera pas devant le Parquet. Une foule nombreuse, ses partisans, vont l’en a empêché. Pour les magistrats, cet acte est un «regrettable dysfonctionnement» de l’appareil judiciaire. Il est dû, selon le communiqué, d’une part à «l’incivisme de quelques citoyens et, de l’autre, à l’immixtion intolérable du Gouvernement de la République dans les affaires judiciaires».

Pour les magistrats le Gouvernement a failli. Car, il se devait tout simplement de « réunir les conditions requises » pour que force ne reste qu’à la Loi et à elle seule. Prenant à témoin le peuple malien, les syndicalistes dénoncent une «posture antirépublicaine du Gouvernement» qui conduit inéluctablement notre nation à une issue « inconnue et malheureuse ». Aussi, le SAM et le SYLIMA invitent les Maliens au respect des institutions et des Lois de la République et engagent les magistrats à la plus grande vigilance en vue de la consolidation de l’indépendance de la magistrature.

«Cette réaction des magistrats est normale», juge un citoyen. Cependant, explique-t-il, elle relève plus d’une formalité de communication qu’à une réelle volonté d’asseoir l’indépendance de la justice au Mali. Notre interlocuteur a encore en mémoire, les magistrats accusant le Gouvernement d’avoir détourné 3,5 milliards FCFA. Jusque-là aucun procureur ne s’est saisi de ce dossier. Au grand dam de Dame Justice !

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :