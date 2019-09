Si pour l’ancien ministre Yacouba Diallo durant la transition 2012-2013 est actuellement obligé de raser les murs, tant il a de sérieuses casseroles au niveau de la justice, l’ex-ministre Cheick Sidi Yaya Sissoko dit Kalifa, ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat a, aussi certains soucis dans sa gestion d’ancien patron de l’ACI.

Apparemment, la justice malienne veut rattraper le temps perdu dans le laisser aller et l’impunité. C’est à travers une véritable opération de nettoyage des écuries d’Augias et faire rendre gorge à tous les cadres indélicats. Les couloirs et salles d’attentes des tribunaux sont désormais remplis de présumés mauvais gestionnaires des ressources publiques.

Dans la foulée donc de la récente affaire Bakary Togola, la justice semble avoir poussé des ailes pour faire preuve de plus de zèle dans la traque contre les fossoyeurs de l’économie nationale et donc, du développement du pays.

C’est ainsi que l’ancien ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat en 2018, Cheick Sidi Yaya Sissoko dit Kalifa a récemment été entendu par le juge à propos de sa gestion de l’Agence de cessions immobilières (ACI) sur laquelle pèsent beaucoup de suspicions.

Contacté par nos soins, M Sissoko, qui est hors du pays, a reconnu avoir répondu à une convocation de la justice, sans vouloir aller dans les détails. Il a toutefois rassuré sur sa disponibilité à nous accorder un entretien pour se prononcer sur le sujet. Et dire que certaines sources disent que l’ex-ministre a fui le pays pour ses ennuis judiciaires !

Rappelons que Kalifa Sissoko disait, en avril 2018, après une rencontre avec les Maliens des USA, disait ceci : « J’ai rassuré nos compatriotes de la diaspora que l’accès au foncier, notamment aux parcelles de terrain viabilisées et aux logements décents, est une des priorités du Gouvernement de la République du Mali qui, depuis 2012, s’est engagé à prendre en compte les besoins pressants de nos compatriotes établis à l’étranger ».

Auparavant, c’est l’ex-PDG et ancien ministre Yacouba Diallo, qui a eu maille à pâtir avec la justice pour sa gestion de l’ACI. Un marché de 26 millions F CFA lancé par l’ACI 2000 en 2010 avait défrayé la chronique pour ses présumés pots-de-vin et magouilles. Des faits qui ont poussé M. Diallo à quitter le pays, sous la traque de la justice. Et certains affirment que Yacouba Diallo a dû récemment rentrer au Mali nuitamment, à se cacher, pour participer à certains événements sociaux dans sa famille. C’est à croire finalement que tous ceux qui été patrons de l’ACI ont du mal à démontrer leur probité et intégrité face à l’argent public. A qui le prochain tour A bon entendeur…

Kassoum TOGO

