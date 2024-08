Jugé par contumace aux Assises Spéciales : Mansour Haïdara, l’ancien DG de l’API-Mali, lourdement condamné

Le jeudi 15 Août dernier, la Cour d’Assises toujours en sa session spéciale avait au rôle l’affaire d’Atteinte aux biens publics, délit de favoritisme, fractionnement de marchés, d’émission de chèques sans provision et d’abus de confiance incriminant l’ancien Directeur Général de l’Agence pour la Promotion de l’Investissement au Mali (API-Mali), Mansour Haïdara. En fuite depuis des années, il a été jugé par contumace et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

Mansour Haïdara a été inculpé pour Atteinte aux biens publics, délit de favoritisme, fractionnement de marchés, d’émission de chèque sans provision et d’abus de confiance. Il s’agit des accusations qui l’ont conduit en prison pendant des années avant qu’il prit la fuite.

En effet, courant 2013, suite à un audit des documents comptables et financiers de l’API-Mali qui est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière crée par l’Ordonnance N°05-019/P-RM du 26 septembre 2005, la Cellule d’Appui aux Structures de Contrôle de l’Administration (CASCA) a décelé des irrégularités financières sous la direction de Mansour Haïdara, sur la période de janvier 2009 à décembre 2011. Ces malversations financières sont relatives entre autres à l’existence d’engagement personnel du DG de l’API-Mali se traduisant par la signature de protocole d’accord et de bons de commande ; le non appel à la concurrence et le fractionnement des commandes de fournitures en violation des dispositions du Code des Marchés. S’y ajoutent, l’ouverture des comptes bancaires pour recevoir les emprunts personnel sans autorisation préalable du Ministre des Finances ; l’existence de nombreux contentieux relatifs aux commandes de fournitures de biens et de services non livrés d’un montant de 1 milliards 125.277.565F.

Parmi ces irrégularités financières, il y a aussi la signature de contrat ou convention d’un montant supérieur à 50 millions de FCFA sans aucune autorisation préalable du Ministère de tutelle en violation des dispositions de l’article 13 du décret N°05-427/P-RM du 26 septembre 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’API-Mali ; et la non justification des dépenses relatives aux travaux d’aménagement de ladite structure d’un montant de 31 millions 800.094 de FCFA en 2010 et 30 millions 546.808 de FCFA en 2011.

Eu égard à tout cela, saisi du rapport de mission par la Présidence de la République et à l’issue des enquêtes par lui diligentées, le Parquet du Pôle Economique et Financier en est arrivé à l’ouverture de la procédure d’information judiciaire contre Mansour Haïdara pour Atteinte aux biens publics, délit de favoritisme, fractionnement de marchés, d’émission de chèque sans provision et d’abus de confiance.

Le jeudi 15 Août dernier, l’accusé Mansour Haïdara était appelé à la barre de la Cour d’Assises de Bamako sur les Crimes Economiques et Financiers. N’ayant pas honoré sa présence, il a été jugé par contumace et reconnu coupable. Ainsi, l’ex DG de l’API-Mali a été puni à la réclusion criminelle à perpétuité et au remboursement de la somme détournée. En plus du payement de 500.000F d’amende et 100 millions pour dommages et intérêts. Espérons qu’il réapparaitra pour épuiser sa peine.

Mariam Sissoko

