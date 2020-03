Le porte-parole de l’Imam a toutefois durci le ton et confirmé que Mahmoud Dicko prendra ce vendredi la tête dune grande marche à Bamako. « Pas de violence, nous sommes des républicains, a expliqué Issa Kaou Ndjim. Le peuple qui sortira le vendredi prouvera que le peuple n’est plus avec Ibrahim Boubacar Keïta. Et nous allons demander au peuple de dire à IBK qu’il est temps de partir car il a échoué. Son échec est politique, économique, militaire et social »

Les autorités n’ont pas encore annoncé si la marche sera autorisée.