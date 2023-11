Mali : Ouverture d’une enquête judiciaire contre certains membres signataires de l’accord d’Alger pour basculement dans le terrorisme

Au Mali, le Procureur général près de la Cour d’appel instruit au Procureur de la République du Pôle Judiciaire Spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale l’ouverture d’une enquête contre plusieurs leaders des groupes signataires de l’Accord d’Alger pour « actes de terrorisme ».

C’est sur la chaîne nationale que les maliens ont appris l’ouverture d’une enquête judiciaire contre les leaders terroristes et sept membres signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d’Alger. Il s’agit de Alghabass Ag Intalla, Bilal Ag ACHERIF, Ibrahim Ould HANDA, Fahad Ag Almahmoud , Iyad Ag GHALY, Hanoune Ould Ali, Mohamed Ag Najim, Achafagui Ag Bouhada, Housseine Ould Ghoulam , Amadou Barry alias Amadou KOUFFA et tous autres auteurs, co-auteurs et complices. Les charges retenues sont lourdes : «d’associations de malfaiteurs, d’actes de terrorisme, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de détention illégale d’armes de guerre et de munitions et de complicité de ces mêmes faits ».

Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako informe que c’est suite à l’exploitation de renseignements qui lui a été transmis que ces chefs d’accusation ont été retenus contre les présumés auteurs susmentionnés. Le Procureur général près la Cour d’Appel est catégorique « de tels agissements ont provoqué et sont susceptibles de provoquer des victimes civiles et militaires mais surtout vise à faire douter de la capacité des Famas à exécuter leur mission de défense de l‘intégrité du territoire et d’assurer la sécurité des personnes et des biens ».

L’enquête est confiée au Procureur de la République du Pôle Judiciaire Spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.

C’est la première fois que la justice malienne associe des membres signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d’Alger à l’ouverture d’une enquête contre les leaders terroristes tels que Iyad Ag Ghaly et Amadou Koufa. La justice leur reproche de basculer dans le terrorisme.

Alghabass Ag Intalla et Bilal Ag Acherif sont tous des responsables de la coordination des mouvements de l’Azawad qui, avec d’autres responsables du Cadre stratégique permanent, sont entrés en guerre contre l’Etat du Mali suite à la résolution du Conseil de sécurité des Nations-Unies ordonnant la rétrocession des emprises de la MINUSMA à l’armée malienne. Ils ont été rejoint dans cette aventure périlleuse contre l’armée malienne par l’ex-chef du GATIA, Fahad Ag Almahmoud. Leur entêtement à vouloir freiner l’avancement de l’armée vers ces emprises a été vain. Les forces armées de défense du Mali ont conquis toutes les emprises de la MINUSMA jusqu’à Kidal où l’armée est désormais installée après 11 ans d’absence.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

