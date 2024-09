Kafo Jiguinew et Sama Money lancent la Bank to Wallet, une interconnexion des plateformes digitales des deux entités

Dans le cadre de l’inclusion financière, l’institution de microfinance kafo Jiguinew et Fintech Sama Money ont procédé au lancement de Bank to Wallet. Elle permet aux clients de SAMA Money et Kafo Jiginew de transférer des fonds non seulement entre eux, mais aussi entre leurs comptes bancaires Kafo Jiginew et leur portefeuille mobile SAMA Money. C’était le vendredi sous l’égide d’Ibrahima Kéîta, Directeur général de Kafo Jiguinew et de Daouda Coulibaly, Président directeur général de Sama Money.

Les plateformes digitales de l’’institution de microfinance Kafo Jiguinew et la fintech Sama Money sont désormais interconnectées à travers la Bank to Wallet. La Bank to Wallet permet aux clients de SAMA Money et de Kafo Jiginew de transférer aisément des fonds non seulement entre eux, mais aussi entre leurs comptes bancaires Kafo Jiginew et leur portefeuille mobile SAMA Money. L’interconnexion entre Kafo Jiguinew et Sama Money offre plusieurs avantages aux clients. Il s’agit de : simplicité d’utilisation, accessibilité accrue, sécurité et fiabilité, soutien à l’économie locale. Cette interconnexion marque une étape révolutionnaire dans le secteur de la microfinance au Mali.

Cette collaboration entre la plateforme digitale des deux entités vise à promouvoir l’inclusion financière et à offrir des services financiers innovants et accessibles à une population de plus en plus connectée, a déclaré le Directeur général de Kafo Jiguniew, Ibrahima Kéïta. « Kafo Jiguinew, avec son histoire riche, en tant que première institution de microfinance au Mali, a franchi un pas significatif vers la digitalisation en lançant Jiguinew Tamana, qui vise à moderniser et à rendre plus efficaces les services financiers pour ses membres », a-t-il souligné.

C’est dans l’optique d’accroître significativement la portée de ce nouveau produit que Kafo Jiguinew a initié ce partenariat avec Sama Money, reconnu pour sa solution de mobile money accessible partout à travers le Mali via divers canaux. « Elle est le fruit d’un travail acharné et d’une vision partagée de modernisation, d’innovation, et de transformation digitale, entièrement financée sur fonds propres et avec le soutien de partenaires techniques », a expliqué Ibrahima kéïta.

Pour Daouda Coulibaly, Président directeur général de Sama Money, ce projet s’inscrit parfaitement dans la vision des autorités de la transition, qui aspirent à une digitalisation maximale des moyens de paiement au Mali. Il a indiqué que la modernisation de notre économie passe inévitablement par l’essor des solutions de paiement numériques, et c’est dans cette dynamique que les deux entités s’inscrivent pleinement. « Notre objectif est de soutenir ces efforts, en apportant des innovations qui facilitent la vie quotidienne des citoyens maliens, tout en soutenant l’inclusion financière. Nous sommes fiers de participer à cette transformation », a poursuivi le PDG de Sama Money.

La cérémonie a pris fin par la signature de la convention entre le Directeur général de Kafo Jiginew, Ibrahima Kéïta et le président directeur général de Sama Money, Daouda Coulibaly.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

