Keaz d’Orabank : Votre banque en main

Orabank Mali, succursale du groupe Orabank a procédé le jeudi 16 février au lancement de l’application Keaz, une solution de banque en ligne qui permet aux clients de gérer leurs comptes à distance. C’était sous l’égide de sa directrice générale, Diarra Tiguida Guindo.

A Orabank Mali, les clients peuvent désormais faire leurs opérations bancaires à distance. Cela grâce à sa nouvelle offre digitale omnicanal Keaz. La plateforme est accessible par Internet 7J/7, 24 H/24. Elle permet à ses utilisateurs une expérience simple, conviviale et sécurisée avec une cohérence de l’information à travers les canaux sécurisés (téléphone, tablette ou ordinateur), mais aussi via l’application mobile My Keaz, téléchargeable sur Google Play et App Store.

« La plateforme omnicanal Keaz s’inscrit en droite ligne de notre constant désir de rester en parfait accord avec le marché financier dans lequel nous évoluons », a déclaré la directrice générale d’Orabank. Selon Diarra Tiguida Guindo, le service va indéniablement améliorer l’expérience client avec des tarifs très compétitifs comparés aux offres de la banque conventionnelle du système financier. « Cette offre est également notre manière de contribuer au développement du secteur financier du pays tout en contribuant au rehaussement du taux de l’inclusion financière tant souhaité », a-t-elle commenté.

Keaz est une plateforme de banque en ligne à destination des clients, des entreprises et de la clientèle institutionnelle. Avec Keaz, Orabank a prévu de lancer un large éventail de produits digitaux. Il s’agira non seulement d’équiper les utilisateurs de téléphones mobiles en produits digitaux mais aussi de rendre accessible et disponible les services bancaires à toutes les couches de la population en développant une véritable relation de proximité à travers une démarche commerciale ambitieuse.

Keaz, c’est votre banque clé en main. Il suffit d’avoir un compte bancaire à Orabank pour pouvoir utiliser l’application Keaz. « Il n’y a pas de restriction pour la clientèle, qui est de plus en plus avisée », a expliqué le directeur de la d’Orabank, Mohamed Fakil.

C’est une plateforme complète. Avec Keaz, on peut faire la consultation de solde, l’historique des mouvements du compte, des cours de devises étrangères, la consultation de situations des prêts et dépôt à terme, le paiement des factures, les virements : compte à compte, national, régional (zone Uémoa), les démarches de chéquiers et découvert, l’édition du relevé d’identité bancaire (RIB), le téléchargement de relevés de compte sous différents formats, etc.

