Korofina-Sud : Abdoul Karim Diatre intronisé chef de quartier

La date du samedi 14 mars 2021 restera longtemps gravée dans la mémoire des populations de Korofina-Sud, en Commune I du District de Bamako. Car, c’est ce jour que le sixième chef de Quartier a été intronisé sur la Place publique du quartier. Il s’agit bien de M. Abdoul Karim Diatre. Cette cérémonie d’intronisation riche en enseignements s’est déroulée en présence des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses de la Commune I. C’était sous la présidence du représentant du Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, M. Yamoussa Koné, chef de cabinet.

Intervenant le premier, M. Ibrahima Diakité a souhaité la cordiale bienvenue à tous les invités qui sont venus de différents horizons pour rehausser l’éclat de cette cérémonie d’intronisation. Aussi, il a fait une brève présentation du quartier de Korofina né vers les années 1887 par M. Moussafing Diatre qui était un sofa (guerrier) de El Hadj Samory Touré. Ce dernier, en quittant Bana pour Koulikoro, a découvert le site qu’il a décidé de venir s’installer à son retour. Ce qui fit fait. A son retour, il s’installa dans cette zone qui deviendra plus tard Korofina et il fut le premier chef de quartier. Ses activités principales étaient l’élevage, la pêche et l’agriculture.

Il faut noter que Korofina-Sud compte quatre secteurs, à savoir Samanko ou Somanko ; Babouyabougou (autrefois appelé Marakabougou) a été créé par trois familles ; Famoussala et enfin la Zone de recasement (ex-Sinafoki).

Après le décès du père fondateur M. Moussafing Diatre, différents chefs de quartier se sont succédés à la tête de Korofina-sud. Il s’agit de MM. Wowo Diatre, Samba Diatre, Dodjan Diatre, Mansa Diatre et actuellement Abdoul Karim Diatre comme sixième chef de quartier de Korofina-Sud.

Au nom des familles fondatrices de Bamako, M. Yaya Niaré, a salué tous les invités pour leur présence à cette cérémonie à dimension traditionnelle et culturelle. Il a appelé le nouveau chef de quartier au sens élevé de l’écoute des populations. Une population qu’il est appelé à servir. Et aux populations, il leur a invité au respect strict du désormais chef de quartier qu’est M. Abdoul Karim Diatre. Seules l’entraide et la solidarité entre les populations pourront développer le quartier. Avant de terminer, il a émis les vœux de voir que cette intronisation apporte paix, bonheur et surtout santé aux populations de Korofina-Sud en cette période marquée par la pandémie du Coronavirus.

Le Maire de la Commune I, M. Oumar Togo, a mis la cérémonie dans le contexte de développement du quartier de Korofina-Sud et partant toute la Commune I. Il a rendu grâce au bon Dieu qui a permis de voir ce jour. Aussi, l’élu communal a remercié les familles fondatrices de Bamako pour leur présence à cette cérémonie. Ce qui témoigne de leur attachement aux traditions léguées par les anciens. M. Togo a mis un accent particulier sur les actions menées par M. Abdoul Karim Diatre bien avant son intronisation. Il s’est beaucoup appesanti sur le rôle et la place du Chef de quartier. Car, c’est lui qui reçoit tout le monde en premier lieu : imams, enseignants, docteurs, chasseurs, etc. C’est pourquoi d’ailleurs, il a appelé la population à respecter les chefs de quartier et les aider dans l’accomplissement de leurs missions de développement de tous les jours. Car, a-t-il dit, l’union fait la force. Un appel en premier lieu, aux femmes dont leur appui sera déterminant dans cette mission. Et après les autres couches de la société. Avant de conclure, il a souhaité longue vie à M. Abdoul Karim Diatre dans ses nouvelles fonctions au service du quartier de Korofina-sud.

Au nom du Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, M. Yamoussa Koné a remercié les invités et la population de Korofina-Sud pour l’organisation de cette cérémonie d’intronisation. Des cérémonies d’intronisation qui se faisaient bien avant l’adoption de la charte du Kurunka fuga. La présence massive de la population prouve qu’il y a l’attente et la cohésion entre les habitants de Korofina. Il s’est prononcé sur le rôle des chefs de quartier dans les quartiers et dans les communes. ‘’C’est une tâche noble mais pas du tout facile. Que le bon Dieu donne la patience à M. Daitre dans la mission qui lui est assignée par les populations. Qu’il soit une aiguille pour tisser les liens de relation, de fraternité, de prospérité, de bon voisinage et de paix entre les populations’’, a-t-il martelé.

Le vice-président du bureau national, au nom du Conseil National de la Jeunesse, M. Sékou Diallo, aussi président de la section de la Commune I, a salué ce jour. Pour lui, les jeunes n’ont qu’une seule ambition : le développement de toutes les communes. ‘’Ainsi, le nouveau chef de quartier peut s’attendre à un appui considérable des jeunes. Surtout que l président du Bureau national du CNJ, M. Amadou Diallo est parmi les conseillers de M. Diatre’’, a-t-il promis.

Le représentant des chefs de quartier de la commune I a salué l’initiative et les organisateurs de cette intronisation. S’adressant à M. Abdoul Karim Diatre, il dira qu’être l’ainé et chef de quartier sont des faits de Dieu. Il a loué les mérites de celui qui est devenu aujourd’hui le 6ème chef de quartier. Un homme qui a respecté tout le monde sans distinction de sexe, ni de religion et d’âge. De retour, il a invité la population au respect mutuel. Et à ses conseillers, qu’ils sachent qu’il n’y a pas d’anciens chefs de quartier mais des anciens conseillers. Que les conseillers l’aident sans jalousie dans sa mission pour le bonheur de toute la population de Korofina-Sud. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de neuf (09) chefs de quartier de la Commune I.

La population de Bana d’où est originaire la famille Diatre, a envoyé la somme de 1.000 F CFA aux populations de Korofina en guise de contribution à l’intronisation d’un des leur. De retour, ils ont convié leur fils à la population de Korofina-sud. Un geste qui est allé droit dans le cœur de cette population bénéficiaire.

La cérémonie a pris fin par des prières pour le nouveau chef de quartier, le quartier et la commune I. Une cérémonie agrémentée par les sons des artistes Adama Diarra dit Barafo Adama et Mamou Thiéro de Ségou. Il faut noter qu’au début de cette cérémonie, une minute de silence a été observée en la mémoire de Mansa Diatre.

