La page de Choguel Maïga pourrait être définitivement tournée ? Le premier ministre par intérim, Son Excellence, Monsieur Abdoulaye MAIGA, a certainement fait son baptême de feu à la tribune des nations unies, lors de la 77ème assemblée générale.

Oui, c’était la toute première grande rencontre officielle, en sa qualité de Premier Ministre par intérim (PMPI), du grand orateur Choguel Kokalla MAIGA, admis à un repos forcé. L’enjeu était vraiment de taille, même si beaucoup n’ont pas fait attention à l’idée centrale du discours. Le PMPI pourrait-il réellement succéder à Choguel Kokalla MAIGA ? Tel était le véritable enjeu.

En effet, le monde entier avait été séduit par le Premier ministre de la rectification de la Transition, à la même tribune des nations unies en 2021. Très stratège, le Dr Choguel MAIGA, avait mis au pilori, les militaires qui avaient renversé le régime légal d’Ibrahim Boubacar KEITA, en les qualifiant de tous maux. Pire, il avait engagé une plainte contre la Transition. Ladite plainte n’aurait pas encore été retirée.

Entre temps, les militaires qui avaient désormais l’entièreté du pouvoir, tentaient de se justifier face à la CEDEAO, l’UA et la communauté internationale, pour avoir renversé Ba N’Daw, alors président de la transition Malienne. Une fois nommé Premier ministre, Choguel MAIGA avait choisi la stratégie des polémiques et d’affrontements à l’international, pour faire taire toutes contestations et remous sociaux au niveau national, dont les grèves des enseignants, des médecins, de l’UNTM et autres. Il engagea les hostilités avec la CEDEAO, la France et la MINUSMA.

Ainsi, à la tribune des Nations unies en 2021, il lança la fameuse phrase contenant le mot : ” ABANDON EN PLEIN VOL. ” Tous les médias en avaient fait écho. C’était le vrai Déclic du combat pour un Mali souverain. Choguel MAIGA venait ainsi de toucher à l’orgueil et à la dignité de son peuple qu’il connait parfaitement bien. Le sursaut patriotique et nationaliste, ont donné lieu au soutien spontané de la population.

Devenu très célèbre, il a éclipsé Issa Kaou Jim, Mahmoud Dicko et ses compagnons du mouvement M5-RFP. Il donna également la mauvaise image des partis politiques de la mouvance démocratique ayant renversé le régime de Moussa Traoré. La population a, sans hésiter, vomi les politiques. Malheureusement, Choguel MAIGA perdra son combat de la politique politicienne face au CNT, lors du projet de la loi électorale.

Mais, jusqu’à ce qu’il soit admis à un repos forcé, le Premier ministre Choguel MAIGA maîtrisait le jeu de la Transition. Et il était aussi très aimé dans l’opinion et surtout à l’échelle internationale. Alors pourrait-il être facilement remplacé ? Il convient de noter que sa succession intérimaire a eu la forte approbation de toute la classe politique. Laquelle a salué et félicité la nomination du PMPI. Des vœux de plein succès lui ont été formulés de toute part. D’ailleurs, le grand silence autour du repos forcé du Premier ministre Choguel MAIGA en dit long ! Et comme si l’histoire devrait se répéter, son intérimaire Abdoulaye MAIGA, est à la tribune des nations unies. Mais quelle posture tenir pour mériter la vraie succession ? Quel discours, pour égaler ou surclasser ? L’enjeu était là ! Succéder valablement à Choguel MAIGA !

Tout le Mali attendait donc ce discours. Mais surtout, les partisans de Choguel étaient prêts à rebondir pour le décryptage. Et pour penser faire mieux, le Premier ministre par intérim a préféré blesser toutes les cibles. En vrai officier supérieur, il a donc tiré sur toutes sans rater aucune. Chacune des cibles a eu sa dose. Nulle n’a été épargnée. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, la France désormais mercenaire. Alassane Ouattara qualifié de dribbleur. Quant au président du Niger, il est traité d’étranger. Ce discours a-t-il convaincu au point faire oublier Choguel MAIGA ?

Pour l’heure, les opinions sont partagées. Et il n’est pas évident que cela fasse oublier celui de Choguel MAIGA. En interne, l’opinion n’est pas unanime, surtout que beaucoup ont été négativement touchés.

A bientôt pour la suite !

Monoko Toaly, Expert en Communication et Marketing Politique

