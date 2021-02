La Fondation SAER a été officiellement lancée le jeudi 18 février 2021 au siège de la société «SAER Group» sise à l’ACI 2000, en présence de plusieurs personnalités dont le ministre de la Communication et des Nouvelles technologies, Dr Hamadoun Touré. Cette fondation vient ainsi formaliser l’aide et l’assistance que le Président directeur général (PDG) de SAER Group, Diadié dit Amadou Sankaré, apporte aux couches défavorisées depuis des décennies.

La Fondation SAER Group a été officiellement lancée le jeudi 18 février 2021 à l’occasion du 28e anniversaire de la création de la Société africaine d’études et de réalisation (SAER). Un événement qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont le ministre de la Communication et des Nouvelles technologies, Dr Hamadoun Touré. Créée le 15 octobre 2020, cette fondation est la formalisation des nombreux gestes de solidarité du président Directeur Général de SAER Diadié dit Amadou Sankaré.

Le PDG de SAER Group fait partie de ceux qui ont très vite compris l’impérieuse nécessité de partager au profit de ceux qui sont dans le besoin afin de leur permettre de se réinventer et promouvoir leur dignité. Il assiste depuis des décennies des groupes vulnérables de personnes âgées, de veuves, d’orphelins, d’artistes… Ainsi, Diadié a offert 200 millions F Cfa pour l’électrification de la ville de Niafunké. Dans le cadre de lutte contre le Covid-19, il a offert 17 millions à la région de Tombouctou et 15 autres millions au département de la Santé.

Loin d’être un palliatif, la Fondation SAER se veut donc une véritable solution à la pauvreté. Elle mettra ainsi à l’œuvre une philosophie consistant à faire en sorte que l’aide permette aux bénéficiaires de se passer de toute forme d’assistance. Elle a été aussi créée pour assurer la responsabilité sociale des entreprises du Groupe à travers la réalisation des actions sociales humanitaires et une participation effective à l’effort national. La Fondation SAER entend surtout travailler pour et avec des groupes vulnérables que constituent les jeunes, les femmes et les personnes handicapées en contribuant à leur insertion sociale.

Et elle l’a prouvé lors de la cérémonie de lancement avec la remise de 4 motos à des handicapés et un corbillard d’une valeur de 6 millions Cfa mis à la disposition de Niafunké. Elle a aussi signé des conventions avec plusieurs structures qui vont aussi bénéficier de son assistance. Une convention de plus de 14 millions a été par exemple paraphée avec le service social de la police.

Ainsi, la Fondation SAER s’engage à mettre à la disposition de la Direction nationale de la police 40 kiosques hangars dans les six communes du district de Bamako pour une valeur de 12 millions F Cfa. A travers la seconde convention, la Fondation assure la formation de 50 veuves et orphelins en saponification dont chacun bénéficiera d’un kit accompagné d’une moto triporteur pour assurer le transport de la production. La Fondation SAER a enfin signé un accord de partenariat avec l’ORTM pour la mise à disposition de deux caméras professionnelles avec accessoires d’une valeur de 16 millions Cfa. En retour l’ORTM s’engage à couvrir toutes les activités de la Fondation pendant deux ans. Des actions sociales appréciées par le ministre de la

Communication et des Nouvelles technologies, Dr Hamadoun Touré.

Cette double célébration (lancement de la Fondation et le 28e anniversaire du SAER Group) a aussi connu une forte participation des artistes chanteurs comme Vieux Farka Touré, Afel Bocoum, Sidi Touré ou encore Bassékou Kouyaté et sa fille Wassa. Ces artistes ont assuré la prestation musicale tout au long de la cérémonie.

Oumar Alpha

Commentaires via Facebook :