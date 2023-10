L’AMDH et ses partenaires échangent sur la protection des enfants en situation de mobilité au Mali avec les membres du CNT

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé «< protection et respect des droits des enfants en situation de mobilité sur la route Gao-Sévaré-Bamako (PRISM), l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH) en coordination avec le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) et avec l’appui financier de l’ONG Caritas Suisse a organisé ce mercredi 18 octobre 2023 un atelier d’échanges et de plaidoyer avec les membres de certaines commissions du CNT. L’objectif de cet atelier d’échanges et de plaidoyer était d’attirer l’attention des membres du Conseil National de Transition (CNT), des services techniques du Ministère de la justice et des Droits de l’Homme; du Ministère de la Santé et de l’Action Humanitaire; du Ministère de la Promotion de la Femme et de l’Enfant; du Ministère de l’éducation sur l’ampleur de l’impact de la crise sur la protection de l’enfant, notamment les enfants en situation de mobilité au Mali.

Depuis le 1er juillet 2022, le consortium composé de l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH), du Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) et de l’Action Tartice pour le Développement Durable (ATDED) met en œuvre un projet intitulé «protection et respect des droits des enfants en situation de mobilité sur la route Gao-Sévaré-Bamako (PRISM)». Ce projet vise à renforcer l’environnement protecteur des enfants en situation de mobilité au Mali pour une durée de 18 mois avec possibilité de prorogation. Il est exécuté avec l’appui financier de Caritas Suisse (CACH). Pour ce faire, l’action souhaite répondre à un gap régional reconnu dans la réponse pour les enfants en mobilité (migration mixte), en cherchant à inclure aussi les enfants qui sont affectés par le conflit sur le territoire national.

C’est pourquoi le présent atelier visait à établir un dialogue constructif avec les membres du Conseil National de Transition sur les menaces, les risques de protection auxquels les enfants font face. L’atelier a été conçu comme un espace d’échange et de plaidoyer avec les membres de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice, des droits de l’Homme et des Institutions de la République et la Commission de la Promotion de la Femme, de la Famille, de la Protection de l’Enfant, de la Jeunesse, des Sports, du Travail et de l’Emploi.

Pour le Président de l’AMDH Me Moctar Mariko, Nelson Mandela, disait que “la véritable mesure d’une société se révèle dans la manière dont elle traite ses enfants.” Ces mots nous rappellent l’importance cruciale de garantir les droits des enfants, et nous rappellent notre devoir envers les générations futures. Avant d’ajouter que le Mali, en tant que nation souveraine, s’est engagé fermement à respecter les droits des enfants à travers sa Constitution malienne du 22 juillet 2023, dans son article 3 dispose que « L’État assure la protection de l’enfant contre le trafic de personne et les infractions assimilées et contre l’enrôlement dans les groupes extrémistes violents », elle reconnaît et garantit ces droits, En outre, notre pays a ratifié plusieurs conventions internationales majeures en la matière, démontrant ainsi notre engagement envers la protection et la promotion des droits de l’enfant. Les obstacles persistent, notamment en raison de la pauvreté, de l’analphabétisme et du manque de ressources. Les politiques publiques doivent être renforcées pour surmonter ces défis et garantir la mise en œuvre effective de nos obligations internationales en matière des droits de l’enfant. Il est de notre devoir moral, juridique et constitutionnel de veiller à ce que les droits des enfants en situation de mobilité soient respectés, protégés et promus, conformément aux normes internationales que nous avons librement acceptées. Ensemble, nous devons poursuivre nos efforts pour construire un Mali où chaque enfant peut grandir en sécurité, en paix, et avec la possibilité d’un avenir meilleur.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :