L’APC apporte son soutien aux autorités de la Transition : L’UFD de Siaka Diarra et ses allies se mobilisent

En vue d’exprimer son soutien déterminant aux autorités de la Transition, l’Alliance des associations et partis politiques pour le changement (APC), forte de 27 partis politiques et 53 associations était vent debout, le samedi dernier lors d’un point de presse au mémorial Modibo Kéita.

Au présidium pour ce point de presse, il y avait le leader de l’UFD, non moins président de l’APC, Dr Siaka Diarra; entouré de leaders politiques comme Dr Yaya Sissoko; le thème de la rencontre était “Le soutien aux autorités de la Transition”.

Pour le président de l’APC, cette plateforme politique, portée sur les fonts baptismaux, en 2020, s’est assigne comme mission “la reconstruction du pays pour une émergence nationale, sous-régionale et internationale en disant non à toute forme de domination, de soumission et de suivisme”. Et le leader de l’UFD de souligner que le retour aux valeurs ancestrales doit être un viatique pour la génération actuelle, en vue d’une prise de conscience collective pour une vraie culture démocratique et sociétale, gage de cohésion et de développement.

Et Dr Siaka Diarra de préciser que la convergence de vues entre les autorités de la Transition et l’APC atteste du soutien sans faille de ce regroupement politique à la Transition sur les questions d’intérêts nationales. Car, dira-t-il, pour l’APC, “le Mali est au-dessus de toute considération partisane ou politicienne”. Il a alors invite les Maliens à cultivar l’union sacrée autour de leur bien commun qu’est le Mali.

Il n’a pas manqué de se féliciter, “avec satisfaction et enthousiasme” de la montée en puissance des FAMas, “comme en témoignent les équipements militaires, entre autres, les avions de combat, de chasse, des hélicoptères, d’une dimension jamais égalée au Mali”. “Depuis un certain temps, aucun camp militaire n’a fait l’objet d’attaque par les forces du Mal, comparativement à un passé récent, où l’offensive était malheureusement à l’actif de ces forces obscures et obscurantistes. Aujourd’hui, ce sont plutôt et surtout les sanctuaires et autres nids de repère de ces hommes sans foi qui sont détruits. En clair, la peur a changé de camp’, a-t-il martelé.

Le leader de l’APC a salué la résilience du peuple malien, magnifié la diplomatie de l’Etat malien, qui fait, aujourd’hui, la fierté de tous les peuples malien et africain. Non sans exprimer son soutien patriotique ferme par rapport à la gestion de l’Etat, basée sur les trois Principles clés définies par le chef de l’Etat, le Col Assimi Goïta, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires et la défense des intérêts exclusives du peuple malien.

Pour terminer, Dr Siaka Diarra a salué les efforts pour le retour à l’ordre constitutionnel, en soulignant que l’élection référendaire est une nécessité pour le Mali. “Il convient que le peuple se mobilise pour apporter les changements nécessaires à notre texte fondamental, la Constitution, dans une ambiance festive pour le Mali”, a-t-il déclaré.

Bruno D SEGBEDJI

