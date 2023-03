Le 8 mars journée internationale des femmes : Le rôle des femmes dans tous les secteurs de la vie

Le 8 mars journée internationale des femmes a été fêté le mercredi dernier partout dans le monde et plus particulièrement au Mali. Comme chaque année les femmes célèbrent cette journée en faisant des activités réjouissante, mais plus les années se succèdent plus cette journée devient moins festive et cela à cause de la situation que fait face le pays. L’histoire qui se cache dernière cette journée remonte à une manifestation d’ouvrières américaines du textile en 1857, qui lutte en réclamant leur droit de vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité entre les hommes et les femmes. Ainsi L’adoption d’une Journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, et s’inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. La date n’était tout d’abord pas fixée, et ce n’est qu’à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint Petersburg, que la tradition du 8 mars se mettra en place. Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier.

Au Mali, dans les quartiers, villes et villages, les femmes se font honneur à elles-mêmes pour fêter cette journée. Elle est devenue une coutume et entre dans la tradition des fêtes importantes pour les femmes qui pour l’occasion, s’unissent en portant des pagnes de 8 mars. Elles organisent des soirées à la fois festive en dansant et en mangeant ou encore organiser une journée de salubrité. Dans les sociétés surtout africaines les femmes sont de plus en plus braves et courageuses dans le foyer comme aux champs et un peu partout elles sont présentent dans la vie au quotidien. Aujourd’hui, les femmes sont motivées et décidées à faire face à tous les obstacles pour relever les défis, dans tous les domaines. Pour rappel, dans la société les femmes jouent pleinement leur rôle d’épouses, de mères, de sœurs et de militantes. Donc c’est une journée symbolique où le combat des femmes dans le développement est reconnu sur le plan mondial. C’est aussi l’occasion pour les pays, les organisations féminines et les organisations des droits de l’Homme et de défense des droits des femmes de faire le bilan du chemin parcouru. Leur rôle sur le plan éducatif n’est plus un secret de polichinelle.

Ainsi comme chaque année le gouvernement malien surtout le ministère chargé de la promotion de la Femme de l’Enfant et la Famille choisit un thème pour cette journée. Et le thème de cette année est « Femmes, actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali ». Selon elle, la motivation pour le choix de ce thème serait que, la femme malienne, depuis la nuit des temps, a le secret pour cultiver la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au sein de la société (en famille, dans le quartier, au village, dans les fractions, au sein des différents groupes). Elles sont des conseillères par excellence.

En somme, le but de la journée internationale de la femme est de rendre hommage aux femmes battantes, courageuses et ambitieuses dans leur lutte pour la cause féminine.

Oumou SISSOKO

Commentaires via Facebook :