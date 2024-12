C’est à travers une note de service que M Mamadou Ba a dit ses vérités à ceux qui vont en mission au nom de sa structure. Ladite note de service 24-001/ APEJ DG/CJ ciblé notamment met les agents dont la mission n’est jamais sanctionnée par des pièces justificatives alors que leurs déplacements et activités sont endossés par le budget de l’APEJ, une structure rattachée du département de l’emploi. Des attitudes qui jurent avec les principes et règles de la comptabilité et susceptibles d’être relevées par d’éventuelles inspections ou contrôleurs de services de l’Etat. Ce faisant, Mamadou Ba rappelle les dispositions relatives aux pièces justificatives contenues dans l’arrêté numéro 2021-3430/ MEF/ SG. Un support juridique qui motive en même temps sa sonnette d’alarme en direction des agents pour la fourniture de factures, reçus de carburant ou même les tickets de péages. Mention est également faite des ordres de mission non visés comme il se doit par les autorités administratives des localités d’accueil des agents en mission pour le compte de la structure en charge de l’emploi jeune.

