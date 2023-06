Pour veiller sur la sécurité des élections dans le cadre de l’organisation des élections référendaires, les forces de défense et de sécurité du Mali ont voté par anticipation le dimanche 11 juin 2023. De l’école nationale de police où le ministre de la sécurité et de la protection civile, le général Daoud Aly Mohammedine, a voté en passant par l’état-major de la garde nationale dans laquelle son homologue de la Défense le Colonel Sadio Camara a accompli son devoir citoyen, c’était une affluence des grands jours, ce sans oublier les autres camps et garnisons du pays.

Pour d’élection référendaire dimanche 11 juin, il est un peu moins de 8 heures, le directeur des relations publiques de l’AIGE, Aliou Sangho, accompagné par une équipe de journalistes, débarque dans l’enceinte de l’Ecole nationale de police abritant 10 bureaux de vote pour ce corps et servant aussi de lieu de vote au ministre de la sécurité et de la protection civile.

A l’ouverture du bureau à 8 h 00, les agents électoraux et le matériel de vote étaient tous place. C’est Sory Keita, contrôleur général, directeur de la formation à l’école de police qui a été le premier à accomplir son vote dans le bureau N°1. Il fut suivi quelques minutes plus tard par le ministre de la Sécurité et de la protection civile, Daoud Aly Mohammedine, accompagné de certains de ses plus collaborateurs et la haute hiérarchie de la police dont le Directeur et son adjoint.

Après avoir mis le bulletin dans l’urne, le ministre a invité les forces de défense et de sécurité à sortir massivement pour voter. “Nous avons besoin de cette constitution pour jeter les bases d’un nouveau Mali (Mali Kura), un Mali uni, solide, avec des institutions fortes. Nous devons mettre le Mali au-dessus de tout ; on doit s’unir autour de l’essentiel qui est le Mali qui est la chose la plus chère que nous avons en commun”, a précisé le ministre tout en rappelant que cette constitution va donner les bases plus solides à ce pays.

Pour le ministre, il est surtout impérieux d’adopter cette constitution pour que le pays aille de l’avant car, à l’en croire, nous n’avons pas que des amis mais aussi des ennemis ; c’est pourquoi nos compatriotes et surtout les porteurs d’uniforme doivent opter pour le oui massif. Pour le ministre de la sécurité, le fait d’aller à cette élection référendaire est une volonté du peuple qui l’a réclamé lors des assises nationales de la refondation.

“C’était une recommandation forte des ANR et nous au niveau du gouvernement, on ne pouvait qu’entériner cela et nous avons organisé ces élections malgré certaines réserves qui pensaient qu’on ne pouvait tenir ce scrutin”, a précisé le ministre.

Sadio Camara : “Nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes et

une étape importante vient d’être franchie dans cette ambition”

De l’école nationale de la police, la délégation a mis le cap sur l’Etat-major de la garde nationale où le ministre de la Défense et des anciens combattants, le Colonel Sadio Camara a accompli son devoir citoyen. Il était entouré du chef d’état-major des armées, le général Oumar Diarra, et du patron de la garde nationale.

Après avoir mis son bulletin dans l’urne, le ministre Camara a rappelé que notre pays traverse l’un des moments les plus difficiles et pour ce faire nous devons être fiers du travail abattu durant cette transition.

“Aujourd’hui, grâce au bon dieu à la population nous sommes en train de se frayer un chemin. Pour preuve lorsqu’ on nous imposé l’embargo, les maliens comme un seul homme se sont mis ensemble ce qui nous a permis de traverser cette période difficile. Je le dis, nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes et une étape importante vient d’être franchie dans cette ambition. Mais nous devons rester vigilants car les ennemis de l’intérieur et de l’extérieur sont toujours à l’œuvre comme en témoigne la désinformation pour pouvoir atteindre la population, créer la panique. Et je sais pour que ceux qui sont à la base de ces Fake news ne puissent pas atteindre le but, je suis convaincu que la presse joue un rôle très important car la guerre se fait sur le terrain de l’information aussi. C’est pourquoi, nous devons être prudents même si je sais que vous êtes en train de faire un travail exceptionnel”, a souligné le ministre de la défense. Tout en reconnaissant que les problèmes sont énormes, le ministre Camara s’est dit optimiste car pour lui tout est à refaire et les autorités n’ont pas de bâton magique.

“Des problèmes qui ont commencé depuis la colonisation, nous ne pouvons pas tous les résoudre et tout de suite. Nous devons rester patients, solidaires se donner la main et sous peu nous allons être un pays émergent car nous avons tous les atouts pour cela ; ce ne sont pas les ressources et les compétences qui manquent”, a constaté le chef du département de la Défense.

Notons que ces élections anticipées se sont déroulées sans incidents au niveau des autres localités du pays.

Kassoum THERA

