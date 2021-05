Le Mali commémore les 30 ans de la mort de l’écrivain Amadou Hampâté Bâ

Le Mali se souvient et rend hommage à Amadou Hampâté Bâ décédé le 15 mai 1991. Une journée de commémoration marquée par une conférence sur la vie et l’œuvre du célèbre écrivain et ethnologue malien.

Avec notre correspondant à Bamako, Kaourou Magassa

Ils sont près d’une centaine assis sous une paillote des jardins du Palais de la Culture de Bamako. Face à eux, un portrait d’Amadou Hampâté Bâ et une large banderole surplombé d’un chapeau traditionnel peul. Tous sont venus suivre une conférence sur les défis de la diversité culturelle.

Mais très vite le colloque passe au second plan, les témoignages prennent le pas. En premier lieu ceux de la famille de l’auteur d’Amkoullel, l’enfant peul. « Vu que je porte le nom qui lui est attribué, chaque fois que je dis mon prénom, on fait toujours référence à Hampâté Bâ avec ses citations, son multiculturalisme », explique Hampâté Amadoun, l’un de ses petits fils. Ce qui l’oblige à « beaucoup de rigueur, beaucoup de constance, et puis aussi à être un modèle », reconnaît-il.

Les principes et la pensée d’Amadou Hampâté sont disséqués pendant près de trois heures. Les anecdotes et les éloges fusent. L’assemblée est quasi exclusivement constituée d’intellectuels … suite de l’article sur RFI.FR

Commentaires via Facebook :