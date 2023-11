Le Ministre Andogoly lors de la Cérémonie d’hommage aux acteurs de la Culture et l’Artisanat : « Vous avez toujours brillé par votre savoir-faire »

Le Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière, et du Tourisme a organisé une cérémonie en hommage aux acteurs des secteurs de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, primés en 2022 et 2023. Cette cérémonie présidée par le ministre Andogoly Guindo, s’est déroulée le vendredi 3 novembre 2023 au Mémorial Modibo Keita.

Le Ministre de la Culture Andogoly Guindo a organisé cette cérémonie de reconnaissance aux artistes et hommes de culture maliens qui ont honoré la patrie en remportant des trophées au niveau national ou international entre 2022 et 2023.

C’est dans cette dynamique qu’il a transmis les salutations du Président de la Transition, Colonel Assimi Goita, et son Premier Ministre Choguel Kokalla Maïga. Le Ministre Guindo a par ailleurs félicité les lauréats pour le travail magnifique abattu au quotidien pour avoir porté la réputation, le flambeau du Mali à l’échelle internationale. « Vous travaillez dans l’anonymat presque total et comme on le dit souvent, l’on est jamais prophète chez soi. A l’international, votre travail est magnifié, la reconnaissance vous est dédiée. Mais souvent à l’intérieur, vous avez comme le sentiment d’être oubliés. Mais je voudrais, vous assurez, que personne ne peut ou ne sera oubliée. » a rassuré le ministre.

« La présente cérémonie se justifie par le fait que les plus hautes autorités de notre pays, ont constamment à l’esprit la reconnaissance qui vous est due et c’est tout le sens de cette cérémonie. » a-t-il martelé.

En cette deuxième édition, le ministre a rassuré les participants, que cette cérémonie d’hommage aux acteurs des secteurs de la Culture, de l’Artisanat sera désormais une tradition.

A cet effet, Il lance un vibrant hommage pour le travail que les acteurs des secteurs de la culture abattent, pour ces titres prestigieux qu’ils ramènent à l’issue de compétition internationale souvent très serrée, très très rude.

« Mais vous avez toujours brillé par votre savoir faire ». se réjouit il.

Un hommage particulier au doyen Souleymane Cissé, qui a fait le déplacement malgré le poids de l’âge et qui a apporté au mois de Mars le Carosse d’or décerné au festival de Cannes, c’est un prix prestigieux, une distinction précieuse.

En achevant, sur une série de remerciements à l’endroit des trésors humains qui ont honoré la cérémonie par leur présence ainsi que leur foi en la culture malienne, des lauréats pour leur attachement à la culture du Mali et votre engagement constant à transmettre ces savoirs rares très souvent oubliés qui ont tendance à disparaitre mais que vous évertuez à perpétuer.

« Vous avez travaillé dans l’esprit de créativité saine sans attendre quelque reconnaissance ou quelque récompense quelque ce soi. Vous n’avez pas demandé à être distingué, vos différentes distinctions nous sont parvenues presque de façon spontanée et c’est cela la créativité. » a-t-il expliqué.

Le Ministre en exprimant sa gratitude, a réitéré une fois de plus l’engagement du gouvernement à travers le Ministère chargé de l’Artisanat, de la Culture, de l’industrie Hôtelière et du Tourisme à soutenir et à accompagner constamment la créativité au Mali pour que les acteurs continuent à enrichir le patrimoine culturel national et en hissant plus haut le flambeau de la culture malienne, le flambeau du génie créateur malien qui est l’un des plus prolifique au monde .

Mariam KONE

