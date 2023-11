A l’instar des autres mouvements de soutien aux actions des autorités de la transition, le mouvement ‘’ Tous ensemble pour un Mali meilleur’’ vient d’être porté sur les fonts baptismaux par des citoyens maliens. Ce mouvement soutenu par le ministre des sports, de la jeunesse et de l’instruction citoyenne s’engage à initier plusieurs actions en faveur des forces armées et de défenses maliennes. Le coordinateur du mouvement, Hamed Dembélé, de décliner les missions de son mouvement qui, selon lui, travaillera à accompagner l’armée malienne à travers la conception et la publication d’une série de vidéos de sensibilisation des populations sur les efforts des militaires dans le front.

Outre la campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux, les responsables du nouveau mouvement s’engagent à organiser plusieurs caravanes à travers la ville de Bamako, des ateliers de formations sur le patriotisme à l’intention des jeunes et à promouvoir la cohésion sociale. Cette initiative en faveur des autorités de transition et les militaires est soutenu par le ministère de la jeunesse. « Au Mali, il n’y a plus de civile et de militaire, tout le monde doit s’engager aux côtés des forces armées maliennes », a déclaré la cheffe de cabinet du ministre des sports et de la jeunesse, Kadidiatou Aw.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

