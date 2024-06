Si officiellement la visite du Président de la transition s’inscrivait dans le cadre de la pose de la première pierre de certaines infrastructures telles que l’université moderne de Sikasso, mais aussi de l’inauguration d’infrastructures sportive et de développement comme le stade Babemba Traoré rénové, la route 2X2 voies et le viaduc, il ne fait l’ombre d’aucun doute que le Colonel Assimi Goita est en précampagne pour non seulement séduire, mais aussi et surtout avoir l’adhésion des citoyens à sa cause. La grande mobilisation n’avait en réalité d’autres objectifs que de tester sa popularité avant l’annonce de sa probable candidature à la prochaine élection présidentielle. Faudrait-il considérer cette visite du Président de la transition comme une activité politique ou faisant partie de ses missions régaliennes de chef de l’Etat ? Cette grande mobilisation, après celle de Kayes, il y a un an, n’est-elle pas un signe avant-coureur de l’annonce de la candidature du Colonel Assimi Goita à la prochaine présidentielle ?

C’est dans un stade Babemba Traoré rénové, plein comme un œuf et acquis à sa cause que le Président de la transition, le Colonel Assimi Goita s’est adressé aux sikassois et cela après la pose de la première pierre de l’université moderne de Sikasso et l’inauguration de la route longue de 10 Km et du Viaduc. Dans son discours, à l’allure d’un meeting politique, il a salué les populations de Sikasso pour leur grande mobilisation avant d’évoquer le motif de sa venue à Sikasso, la capitale du Kédougou. Dans son discours d’une quarantaine de minutes le Président de la transition a parlé de sa vision du Mali et des objectifs de la transition qui sont entre autre assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, promouvoir le développement et assurer l’autosuffisance alimentaire en développant le secteur agricole. Il a souhaité voir la troisième région redevenir le grenier du Mali. Il n’a pas également manqué de dérouler son programme à moyen et long terme comme la digitalisation de l’administration pour empêcher la lenteur administrative et surtout lutter contre la corruption. Cette digitalisation, aux dire du Président de la Transition contribuera à rendre transparent la gestion des affaires publiques. Le Colonel Assimi Goita s’est livré à une diatribe contre « les ennemis du Mali » qui sont en train d’imposer trois types de terrorisme au Mali, à savoir un terrorisme armé et violent, un terrorisme médiatique et le troisième est un terrorisme économique. Il demande à tous les maliens de se mobiliser pour faire barrage à ces 3 types de terrorisme et à être beaucoup plus résilient. En marge des travaux le Président de la transition a décoré certains cadres et citoyens en les décernant la médaille de chevalier de l’ordre national du Mali.

Faudrait-il considérer cette visite du Président de la transition comme une activité politique ou faisant partie de ses missions régaliennes de chef de l’Etat ?

La ligne de démarcation entre ce qui relève de l’activité politique et ce qui est purement activité présidentielle est très minime. Surtout pour le cas de la visite du Président de la Transition à Sikasso, la limite n’existe même pas. Son meeting ne pourrait avoir d’autre qualificatif qu’un meeting politique au cours duquel il a déroulé son programme à moyen et long terme et pourtant les activités des partis politiques et des associations à caractère politique sont suspendues. Le Président aurait dû certainement se limiter à un bain de foule qui pouvait accompagner chaque événement et éviter le meeting du stade, pour donner le bon exemple de respect de la loi sur la suspension des activités des partis politiques. En organisant ce meeting le Président de la transition a prêté le flanc aux critiques de ses opposants qui pourraient crier aux deux poids deux mesures. Donc pour éviter toute interprétation il serait mieux de lever purement et simplement la suspension des activités des partis politiques et d’association à caractère politique.

Cette grande mobilisation, après celle de Kayes, il y a un an, n’est-elle pas un signe avant-coureur de l’annonce de la candidature du Colonel Assimi Goita à la prochaine présidentielle ?

Nul besoin de savoir lire dans ses pensées, rien qu’en analysant les actes et les promesses qui sont faites, rien qu’en décryptant son discours qui répond à tous les critères d’un discours de campagne d’un candidat, on arrivera à la conclusion que le Président de la transition est en précampagne pour baliser le terrain avant l’annonce officielle de sa candidature à l’élection présidentielle prochaine. Nul ne trouvera à redire si un Président de transition inaugure des infrastructures qui ont été réalisées ou achevées sous son magistère, mais la pose de la première pierre d’infrastructure qui nécessite une grande mobilisation financière et à long terme, cela s’appelle opération de séduction de l’électorat. En effet, le Colonel Assimi Goita aurait dû rendre hommage à son prédécesseur IBK à qui revient la réalisation de la route deux fois deux voies tout comme le viaduc. Après, en tant que président de transition il aurait dû faire allusion à son futur successeur qui aura pour mission de poursuivre l’œuvre qu’il a commencée au nom de la continuité de l’Etat.

En somme l’objectif ultime qui sous-tend ces mobilisations est sans nul doute préparer l’opinion à accueillir favorablement la candidature du Colonel Assimi Goita à l’élection présidentielle.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :