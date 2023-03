Le référendum reporté : Les vraies Raisons

Le référendum initialement prévu pour le 19 mars 2023 a été reporté. L’information a été donnée le vendredi dernier par le Ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Colonel Abdoulaye Maïga au cours d’un point de presse. L’opérationnalisation de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) à travers l’installation de ses démembrements dans les 19 nouvelles régions et du district de Bamako et la vulgarisation du projet de Constitution en sont les principales raisons évoquées par le Ministre d’Etat Maïga.

Comme on pouvait s’y attendre, le gouvernement de la République du Mali vient de se prononcer sur le référendum prévu le 19 mars prochain. Le référendum prévu pour le 19 mars est reporté sine die. L’information était au centre d’un point de presse animé le vendredi 10 mars dernier par le Ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation dans la salle de conférence dudit département.

​Cette information tombe à quelques jours de la date prévue pour ce scrutin au cours duquel les électeurs maliens devraient se prononcer sur le projet de Constitution. Cependant, ce report est loin d’être une surprise pour les observateurs de la scène politique malienne. En effet, installée officiellement il y a quelques semaines, l’AIGE, autorité indépendante chargée de l’organisation des élections générales au Mali en 2023 et 2024, connait un léger retard dans la mise en place de ses démembrements. De nos jours, aucun démembrement de cette structure n’a été mise en place. Ensuite, il faut ajouter le retard pris dans la confection des cartes d’identité biométriques devant servir de cartes d’électeurs. Aujourd’hui, le ¼ des Maliens en âge de voter n’ont pas été enrôlés. Et il n’est pas sûr que tous les nouveaux majeurs soient pris en charge dans la RALE (Révision Annuelle des Listes Electorales). Ce qui sera un autre problème pour les élections générales futures.

​Cependant, aux dires du Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, ce report se justifie par l’opérationnalisation de l’Autorité de gestion des élections (AIGE) à travers l’installation de ses démembrements dans les 19 nouvelles régions et du district de Bamako et la vulgarisation du projet de nouvelle Constitution.

​Le Colonel Abdoulaye Maïga a indiqué que la nouvelle date du référendum sera fixée après concertation avec l’AIGE et l’ensemble des acteurs du processus électoral. Aussi, il a rassuré, au nom du gouvernement, l’opinion nationale et internationale que le retour à l’ordre constitutionnel, après avoir mené les réformes nécessaires, demeure l’une de ses priorités absolues, dans le respect de la durée de la transition.

​Avec ce report de la date du référendum, toutporte à croire que cela répercutera sur toutes les autres échéances. En un mot, le chronogramme électoral annoncé depuis ne sera respecté et la durée de la transition risque d’être prorogée encore.

Y. SANGARÉ

