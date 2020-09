Les invectives de Me Kassoum Tapo

Maître KassouumTapo, Maître Mohamed Aly Bathily, ne vous comportez en élèves. Si vous avez un différend particulier qui vous oppose, gérez-le à l’interne au lieu de l’étaler à la place publique devant des écrans de Télé. Aucun de vous n’a quelque chose à y gagner. Ne vous comportez pas comme un Trissotin ou un vadius pour faire étalage de votre savoir. La charge de Maître Kassoum Tapo comme invité à la Renouveau TV contre Maître Mohamed Aly Bathily n’augmente ni ne diminue en rien les admirateurs ou les détracteurs de l’un ou de l’autre. Sans doute que nombreux sont ceux qui s’attendaient à la réaction de Maître Bathily mais jusque-là, il ne l’a pas fait encore. C’est faire preuve de sagesse s’il devait en être ainsi. Si réellement Maître Kassoum Tapo a les preuves que Maître Mohamed Aly Bathily est le commanditaire du saccage de son immeuble, son plein droit, c’est de déposer une plainte à la justice contre l’intéressé. Cela était mieux réfléchi et plus indiqué que de se livrer à des propos injurieux et vindicatifs qui n’en valaient pas la peine. A l’opposé, son confrère Bathily lui aussi peut déposer une plainte contre lui pour diffamation et injures.

Tel que Maître Tapo s’est présenté face aux téléspectateurs, on n’a pas besoin d’être un psychologue averti pour découvrir que l’énervement et la colère étaient perceptibles dans ses yeux surtout à travers ses lunettes. La façon dont il parlait a prouvé à suffisance qu’il avait perdu le calme qui lui sied. C’est plutôt le cœur qui parlait mais non la raison. Ce n’est pas bon. Qu’on le sache bien, il est important de savoir que sous le coup de l’énervement, on ne maîtrise pas tous ses propos qui, une fois prononcés, peuvent avoir un effet qu’on ne souhaite pas. A travers le traitement accablant que Maître Kassoum Tapo a infligé à Maître Bathily, à quoi a servi tout cela ? Sinon qu’à vouloir l’humilier. Et après, à quoi cela aurait servi ? A rien si ce n’est que de mettre l’huile sur le feu. Il faut savoir qu’aucun homme n’a le monopole de la sainteté. Nous sommes tous coupables, nous avons tous nos défauts qui sont par moments exécrables. Donc, en toute chose, il faut de la retenue et de la mesure.

Ce qui se passe aujourd’hui entre ces deux éminents avocats, c’est leur différence politique de l’heure. Il ne faut pas que certains perdent de vue qu’on est d’abord malien avant d’appartenir à la majorité ou au M5RFP. L’ironie du sort est que les deux regroupements sont souvent représentés dans une même famille. Est-ce que ces familles vont s’autodétruire. Que l’on prenne garde pour que la politique ne nous divise. Aujourd’hui certains, qui sont dans la majorité ou le M5RFP ont eu à collaborer et se retrouveront encore, à coup sûr, dans d’autres circonstances pour l’intérêt supérieur du Mali. L’opposition et la division, ce n’est qu’une question de temps et les mêmes acteurs vont se retrouver. C’est souvent les circonstances qui déterminent les actions des hommes. Rien n’est figé.

Maître Kassoum Tapo, Maître Mohamed Bathily, sachez vous élever au-dessus de vos orgueils. Quittez ce chemin qui vous draine vers la bassesse et vous rend petits comme des petits enfants ou de petits élèves. C’est honteux !

M.M Dembélé

