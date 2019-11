Le Consul Honoraire du Liban au Mali Tony DAHDAH en collaboration avec l’Association des Libanais résidents au Mali, a procédé le vendredi 29 novembre, à la remise de don d’une valeur de plus de 10 millions de FCFA au déplacés du centre installés à Faladié.

-Maliweb.net- Composé de vivre de et de non-vivre, allant du riz à l’habillement jusqu’aux médicaments, le tout d’une valeur de plus de 10 millions de Francs CFA est un geste du consulat Honoraire du Liban au Mali et de l’Association des Libanais résidents au Mali. Ce geste humanitaire traduit la volonté du Consul Honoraire du Liban au Mali, Tony DAHDAH de renforcer les liens d’amitié entre le Mali et son pays.

« Au-delà de bonnes relations diplomatiques que nous entretenons avec les plus hautes autorités, au-delà de la promotion de la croissance économique avec la création des milliers d’emplois dans les industries et les commerces », Tony DAHDAH a souligné que ses compatriotes ont fait parler leur cœur à travers cette action de générosité envers les déplacés du centre. Car poursuit-il, tout comme les maliens, les libanais aussi ne peuvent pas rester insensibles face à l’appel de ces personnes victimes de l’insécurité.

Il a indiqué qu’avec ces différents kits, ses compatriotes libanais participent à une aide humanitaire et souhaitent jouer leur partition dans la promotion des droits de l’Homme au sein de la société malienne.Le diplomate a profité de l’occasion pour lancer un appel à toutes les autres communautés résidents au Mali à venir en aide aux déplacés.

Pour sa part, le porte-parole de l’Association des libanais résidents au Mali, Hassane JAMIL a indiqué que ce geste est une marque de solidarités de ses compatriotes envers notre pays. « Le Mali, c’est une terre d’accueil pour nous. Nous vivons ici et partageons le quotidien ».

C’est pourquoi, les membres de l’Association à travers le Consul répondront toujours présents à chaque fois que le besoin se fera sentir. « C’est un devoir pour nous. On a décidé de venir aider les enfants des déplacés qui n’ont pas demandé à être là. Ils vivaient bien chez leurs parents », a précisé Hassane JAMIL. Il a avant de terminer, remercier toutes la communauté résidente libanaise pour leur élan de solidarité envers les déplacés.

Le représentant des bénéficiaires s’est beaucoup réjoui de cette donation, qui vient selon lui à point nommé.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

