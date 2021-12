C’est un communiqué du président du Panel des Hautes personnalités des Assises Nationales de la Refondation qui l’a annoncé le vendredi dernier. Un communiqué signé par le président, M. Zeïni Moulaye. En effet, les Assises nationales de la refondation se tiendront à travers un calendrier établi comme suit :

​Au niveau des communes de l’intérieur, les assises se tiendront du 11 au 12 décembre 2021. Dans les cercles et les six communes du district de Bamako ainsi que des populations déplacées, elles se tiendront du 15 au 16 décembre prochains. Quant au niveau des représentations diplomatiques et consulaires à l’intention des Maliens établis à l’extérieur et des Maliens réfugiés, la date du 18 au 19 décembre a été retenue. Au niveau des régions et du District de Bamako, les 22 et 23 décembre. Pour les Assises Nationales de la refondation elles se tiendront à Bamako du 27 au 30 décembre 2021.

​Dans le même communiqué, le président du Panel des Hautes personnalités des Assises Nationales de la Refondation invite toutes les forces vives de la nation pour leur participation et leur contribution de qualité dans la phase préparation avant de les appeler à la participation et à la mobilisation générale de manière constructive et massive aux débats afin de répondre aux ambitions légitimes du peuple pour bâtir un nouveau Mali.

Y. SANGARÉ

