C’est parti pour les « 16 jours d’activisme » dont l’accent est mis sur la sensibilisation et l’information des leaders communautaires, des scolaires et des universitaires sur l’ampleur des conséquences des VBG dont sont victimes les femmes et les jeunes filles

Le Mali s’est engagé, il y a plus d’une décennie de cela, à lutter contre les Violences basées sur le genre (VBG) grâce à l’appui financier des Partenaires techniques et financiers (PTF). C’est ainsi que chaque année, notre pays, à l’instar de la Communauté internationale, organise les « 16 jours d’activisme » contre les VBG.

Malgré la situation exceptionnelle que vit le pays, la tradition a été respectée par le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et ces partenaires au premier rang desquels, l’ONU femmes. Ainsi, les activités marquant l’édition de cette année, ont été lancées ce jeudi 26 novembre 2020, au Centre jeunes de Sogoniko. Deux thèmes sont retenus pour mieux conduire cette campagne. Il s’agit : « Orangez le monde : financier, répondre, prévenir et collecter !», au plan international et « Investissons dans la lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG) pour une participation inclusive au développement », au plan national.

Le coordinateur des chefs des quartiers de la commune VI et la représentante du maire ont apprécié le choix porté leur municipalité pour abriter la présente édition. Ils ont également profité pour rassurer les plus hautes autorités et leurs partenaires de leur disponibilité à les accompagner dans ce combat.

Quant à Mme Béatrice Ougnon de l’ONU femmes, représentant tous les Partenaires techniques et financiers (PTF), elle dira qu’aujourd’hui l’espoir est permis. Parce que, 150 pays se sont déjà engagés à faire de la prévention et de la réparation des violences à l’égard des femmes et des filles. Elle a aussi profité pour réitérer l’accompagnement des PTF à l’endroit de notre pays dans cette lutte contre les VBG.

Pour le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Bouaré Bintou Founè Samaké, de juillet à Septembre 2020, le nombre de cas de violences basées sur le genre rapportés s’élève à 2 033 cas dont 23% de viols, 20% d’agressions physiques, 20% de violences psychologiques , 15% d’agressions sexuelles, 12% de dénis de ressources et 10% de mariages précoces.

En dépit de la persistance du phénomène, dira Mme le ministre, « le Mali à travers le département de tutelle, a adopté la Politique nationale genre, permettant de créer le Programme national pour l’abandon des Violences Basées sur le Genre (PNVBG). Ce qui a permis de mettre en place des services de prise en charge des VBG et le lancement du Programme Initiative Spotlight soutenu par les Nations Unies et l’Union Européenne.

A noter que le lancement de cette campagne a été marquée par la réception d’une quantité importante de denrées de première nécessité, offerte par l’UNHCR, aux déplacés et aux réfugiés de Bamako.

Aussitôt réceptionnés, les dons ont été remis aux heureux bénéficiaires du jour.

Diakalia M. Dembélé

