Après la passation de témoin au contentieux de la mairie, l’Alliance des associations pour le Développement de la commune du Mandé (ADM) se bat pour le retour de Nouhoum Kélépili à son poste. Les responsables l’ont fait savoir à la faveur d’une rencontre tenue, ce samedi 21 octobre 2023, à l’école publique de Ouezzindougou.

Dans un passé récent et conformément à l’instruction n°2023-001852/Matd-SG relative à l’application de nouvelles lois de la décentralisation, le président de l’autorité intérimaire de la commune du Mandé, Nouhoum Kélépili, a procédé à la passation de ses services au contentieux de la mairie à Kalabancoro. Mais, l’Alliance des associations pour le Développement de la commune du Mandé (ADM) lui tend toujours la main à cause de son engagement pour le développement de la commune. Elle fait d’une pierre deux coups. Par la même occasion, elle a annoncé le lancement de ses activités en lançant l’appel aux 300 associations que compte la commune.

Dans la lecture du mémorandum, Hama Maïga, un membre de l’ADM, a fait savoir que le collectif des présidents des conseils de cercle du Mali a montré son désaccord avec la décision. De son point de vue, dans sa lettre de plaidoyer en date du 11 octobre 2023, sous le sceau de Boubacar Bolly, le collectif tient à rester jusqu’aux élections. Selon lui, les 52 bureaux sont unanimes sur cette décision.

Partant de ce fait, l’ADM dit défendre l’intérêt de la commune. C’est pourquoi elle dénonce cette décision qu’elle juge défavorable dans un état de droit. « Dans l’intérêt du Malikura, nous devons encourager les personnes et groupes de personnes qui travaillent dur, d’autant plus que monsieur Kélépili a été l’un des piliers du développement de la commune du Mandé, de sa fondation à nos jours », a-t-il martelé.

L’interlocuteur du jour a égrené quelques œuvres de Nouhoum Kélépili avant qu’il ne soit à la tête de la commune. Selon lui, il a réalisé des projets. Il s’agit, dit-il, de deux forages à Banankoro et Niaganinna, dont le premier avec l’aide de la fondation ADA, le second sur fonds propres de 3.500.000 FCFA, la couverture également sur fonds propres de 2.000.000 FCFA de 3 salles de classes et la dotation en 4 lits médicalisés du centre de santé de Mamaribougou en 2009.

S’y ajoutent la dotation en poteaux métalliques pour les terrains de football dans 15 villages, la délivrance de 380 récépissés aux femmes et jeunes, la sécurisation d’un pont entre Ouezzindougou et Samanko avec les garde-fous. A l’en croire, de 2006 à nos jours, la coupe Nouhoum Kélépili est à sa 19ème édition. Elle est dédiée aux jeunes filles de l’AS Mandé qui ont remporté le championnat Africain au Libéria. Le slogan de cette coupe est « La transition malienne, une équipe résolument tournée vers l’avenir pour que vive le Mali, libre et prospère. »

Du point de vue de l’interlocuteur, pendant sa gestion comme président de l’autorité intérimaire, Nouhoum Kélépili a réalisé 32 actions. Elles portent sur l’installation de 7 forages en 2023, la clôture de 2 écoles dont 1 en cours, la construction d’un centre de multifonctionnel pour les femmes dans la cour de la mairie, d’un centre de santé à Samaya.

Il n’a pas oublié de noter la dotation des écoles de la commune avec 750 tables-bancs, la mise en place d’une équipe de Ravec à la charge de la mairie pour satisfaire les besoins de la population, la clôture du potage de 2 hectares à Kamalé Soba etc. En outre, affirme-t-il, monsieur Kélépili a également mis fin à la vente abusive des terres cultivables et sensibilisé les éleveurs sur l’occupation du marché à bétail.

Aux dires de Hama Maiga, ce sont entre autres actions qui font que les chefs de village de la commune ont décidé à l’unanimité de confier la gestion de la commune à Kelepili. A l’entendre, ils se joignent à eux pour souffler dans la même trompette pour la paix et l’avancement de la commune du Mandé et du Malikura.

A noter que l’ADM demande aux autorités de la transition de revoir leur décision pour la paix et la stabilité dans la commune du Mandé.

Bazoumana KANE

