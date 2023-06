Au Mali, l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections a annoncé ce mercredi un taux de participation de 38% au référendum constitutionnel.

Pour Me Moustapha Cissé, président de l’AIGE, ce taux concerne les résultats de 24 000 bureaux de votes sur les 24 416 bureaux mis en place lors de ce scrutin. D’ores et déjà, le président de l’organe de gestion des élections estime que ce pourcentage ne concerne que les résultats du scrutin général du dimanche 18 juin. « Il est susceptible d’évoluer favorablement avec les résultats des forces de défense et sécurité », a ajouté le patron des élections, précisant que chaque suffrage compte et les résultats reflètent les votes exprimés. Face à la presse, il a annoncé que conformément à la loi électorale les résultats provisoires définitifs seront proclamés le vendredi prochain.

Le dimanche dernier, plus de 8,4 millions d’électeurs étaient invités à se prononcer pour ou contre du projet de nouvelle Constitution proposé par le Président de Transition le Colonel Assimi Goïta.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

