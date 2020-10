Mali / Centre pour le dialogue humanitaire : Les médiateurs agro-pastoraux en échanges autour de l’accès aux ressources naturelles

Le centre pour le Dialogue Humanitaire a organisé durant trois jours à Bamako des rencontres nationales entre les autorités, médiateurs agro-pastoraux et partenaires sur la « prévention des conflits liés à l’accès aux ressources naturelles » dans l’espace du G5 Sahel.

–Maliweb.net–Ces rencontres visent à instaurer un cadre d’échanges entre les médiateurs agro-pastoraux, les autorités et les partenaires techniques et financiers sur le point susmentionné. Les participants à ces journées de rencontres d’échanges sont venus de plusieurs communes du Mali, où le centre pour le dialogue humanitaire opère dans le cadre de la gestion des conflits. Cette initiative du centre pour le dialogue humanitaire appuie près de 1000 leaders communautaires qui sont repartis, selon les TDR des journées, à travers 129 communes dans les pays du G5 Sahel dont la plupart sont au Mali.

Durant ces journées, les participants ont pu partager leurs expériences en matières de prévention et de gestion de l’accès aux ressources naturelles, à la prise en charge par les autorités et les partenaires des besoins en développement identifiés par les communautés et préparer, en même temps les rencontres transfrontalières et sous-régionales sur l’accès des ressources naturelles et la transhumance.

Ces rencontres ont été l’occasion indiquée pour les leaders communautaires d’adresser un message d’hommage au centre pour le dialogue humanitaire dans lequel ils indiquent que des efforts déployés au niveau de l’Etat et des partenaires ont permis de résorber les difficultés qui assaillent le quotidien des populations rurales. Ils ajoutent que cette contribution depuis avril 2019 a permis à la résolution de 340 conflits sur les 400 saisines. S’y ajoute à 1250 têtes de bétails confondus sur les 1366 déclarés volés, 5 motos et 1 750 000 FCFA. Enfin, ils proposent comme alternative à la crise la réalisation des infrastructures vitales qui contribueront, selon eux, à la paix, au développement et à la cohésion sociale.

Dans ce sillage, les femmes touchées par l’insécurité qui sévit dans ces différentes localités demandent des infrastructures de qualité notamment celles de hydrauliques pour réduire leur calvaire. Elles estiment parcourir souvent 15 km pour s’approvisionner en eau.

Il faut noter que ce cadre d’échanges des médiateurs agro-pastoraux est soutenu financièrement par le Danemark et l’Union européenne. Le représentant de l’ambassade du Danemark à Bamako a indiqué que l’appui de son pays s’inscrit dans ce cadre du projet de stabilité et la justice dans l’espace du G5 Sahel. « Le Mali a besoin de paix », a déclaré le diplomate du Danemark, qui réaffirme le soutien aux autorités de la transition pour la promotion d’un Etat de droit, de justice et de cohésion sociale. Il a rendu un hommage au travail réalisé par le centre pour le dialogue humanitaire qui, selon lui, malgré la crise sécuritaire et sanitaire a poursuivi son travail de médiation agro-pastoral.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

