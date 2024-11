Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a procédé jeudi à l’inauguration de la station de jaugeage de camions citernes de l’Agence Malienne de Métrologie (AMAM). Située sur la route de Sénou en face de l’Office national des produits pétroliers (ONAP), l’infrastructure, qui est bâtie sur une superficie d’un hectare, a coûté près de 400 millions de FCFA.

Bâtie sur une superficie d’un hectare, la station de jaugeage de camions citernes de l’Agence Malienne de Métrologie (AMAM) abrite deux plateformes de jaugeage équipées chacune de trois jauges étalons, d’une bâche à eau, d’un forage équipé, d’un bureau des techniciens, d’un local pour gardiens et des toilettes. L’infrastructure a coûté plus de 399, 619 FCFA, financée essentiellement sur les ressources propres de l’agence, à hauteur de 87,91%, et sur le budget national à hauteur de 12,09%.

Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, la construction d’une nouvelle station de jaugeage témoigne de la volonté du gouvernement à accompagner l’AMAM dans l’accomplissement de ses missions. Sa réalisation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l’Agence, adopté par son conseil d’administration. « Elle va permettre de renforcer les capacités de jaugeage des camions citernes de notre pays et de contribuer à l’amélioration du niveau des ressources propres de l’Agence », a souligné le chef du département de l’Industrie et du Commerce.

Pour sa part, le directeur général de AMAM, Almoïmoune Ag Alhassane, a mis l’accent sur les missions de l’agence. Au nombre de celles-ci, il a cité le contrôle des instruments de mesure, le jaugeage des récipients de mesures et la mise en œuvre de la réglementation nationale relative à la métrologie. « La métrologie est la science des mesures. Elle est impliquée dans la plupart des aspects de notre vie commerciale, économique, industrielle, environnementale et sanitaire », a précisé le directeur général de l’AMAM.

Depuis 2016, des progrès sensibles ont été enregistrés en matière de métrologie dans notre pays. Il s’agit notamment de la relecture du cadre législatif et règlementaire de la métrologie, la construction du laboratoire de métrologie, l’acquisition d’étalons de mesure. La station de jaugeage de camions citernes de l’Agence Malienne de Métrologie est située sur la route de Sénou en face de l’Office national des produits pétroliers.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

