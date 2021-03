Mali : l’AJCAD ouvre le débat sur les réformes constitutionnelles et électorales

L’Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active et la Démocratie (AJCAD Mali) a organisé un forum national de deux jours sur les réformes constitutionnelles et électorales au Mali. La cérémonie d’ouverture a eu lieu le mardi 23 mars à l’hôtel Radisson Blu. C’était sous l’égide de sa directrice exécutive, Adam Dicko.

-maliweb.net- Organisé avec l’appui technique et financier de Open Society Initiative For West Africa (OSIWA), ce Forum National des Organisations de la Société Civile sur les réformes Constitutionnelles et Électorales est une des activités majeures dudit programme. Il vise à fédérer les efforts de la société civile dans une synergie et la mise en commun des différentes recommandations pour en faire un seul document de plaidoyer de la société civile dans le cadre d’un vaste chantier des réformes souhaitées par l’ensemble des parties-prenantes au processus.

Son objectif global est de contribuer à la réussite de la transition à travers des réformes électorales et constitutionnelles appropriées pour plus de stabilité politique et développement durable. Plus spécifiquement, il s’agira de : Identifier les acteur-trice-s spécifiquement ceux-celles de la société civile ayant de l’expérience dans le processus de réformes électorales et constitutionnelles ; Élaborer un document national de positionnement et de plaidoyer de la société en matière de réformes sur la base des propositions ; Élaborer une stratégie de plaidoyer pour la prise en compte du document de plaidoyer par les autorités compétentes ; et enfin Mettre en place un comité de suivi représentatif des parties prenantes pour la mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer.

Ce forum national sur les réformes constitutionnelles et électorales, Selon la directrice exécutive de l’Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active et la Démocratie (AJCAD Mali), qui a coanimé le premier panel, se veut un cadre d’échange pour apporter des recommandations à la démarche participative de la société civile et des forces vives à la construction nationale. Elle a indiqué que ce forum national qui regroupe les acteurs de la société civile, des partis politiques et des universitaires vise à susciter le débat autour des grands chantiers des réformes constitutionnelles envisagées par le gouvernement.

Il faut rappeler que la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du représentant du Premier ministre, Baba Dokono et de Souleymane Dé, président de la commission Loi du Conseil National de la Transition (CNT).

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

