Mali : le club de soutien à Dr Choguel Kokalla Maïga sur les fonts baptismaux

Le centre de lecture et d’animation enfantine de la Commune II sis à Niarelé a servi de cadre le samedi 22 mai à la mise en place du club de soutien à Dr Choguel Kokalla Maïga. C’était sous l’égide du parrain du club, le Dr Choguel Kokalla Maïga.

Soutenir et défendre les idéaux et les œuvres du Dr Choguel Kokalla Maïga, président du Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR) et président du comité stratégique du M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques). C’est l’objectif principal de la mise en place du club de soutien à Dr Choguel Kokalla Maïga.

Le choix de mettre un club de soutien au nom de l’ancien ministre de la Communication et de l’Economie Numérique s’explique par son dynamisme, son engagement pour le Mali, sa clairvoyance et son patriotisme. C’est du moins ce qu’a expliqué Bouna Sidibé, secrétaire général et porte-parole du club. Il a indiqué que les membres du club soutiendront le Dr Choguel Kokalla Maïga dans tous ses actes. C’est ainsi qu’il a promis de faire mobiliser tous les membres du club pour le 4 juin prochain, date de la manifestation du M5-RFP.

Très ému, le Dr Choguel Kokalla Maïga a remercié les jeunes pour leur initiative. Il a indiqué que les idées d’un homme politique, quelle que soit sa valeur, ne sont importantes que lorsque beaucoup de citoyens s’y reconnaissent. « Lorsque les idées atteignent les cœurs des citoyens, personne ne peut les arrêté », a dit », a dit l’ancien ministre de l’Industrie et du Commerce. Il a indiqué que ce genre d’initiatives fait chaud au cœur et encourage à travailler davantage. « J’ai une obligation de résultats », a-t-il précisé.

Devant ses partisans, Dr Choguel Kokalla Maïga a indiqué que son combat est de faire aboutir les revendications du M5-RFP, qui sont dit-il, celles de tous les maliens. Il a indiqué que le combat du peuple a été confisqué. C’est ainsi qu’il a invité tous les membres du club à sortir massivement le vendredi 4 juin au boulevard de l’indépendance pour réclamer leur victoire.

Il importe de rappeler qu’un bureau de 36 membres est dirigé par Mohamed Diakité a été mis en place. Le club a ses démembrements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

