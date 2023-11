Dans le but de promouvoir la paix, la sécurité, le développement et le vivre ensemble, le Collectif des ressortissants du Nord (COREN) adopte une note conceptuelle sur ses orientations stratégiques et son plan d’actions. C’était au cours d’un atelier de validation qu’il a organisé, le samedi 04 novembre à Bamako, sous l’égide de son président, Malick Alhousseini.

Le Collectif des ressortissants du Nord (COREN), conformément aux recommandations de son Assemblée du 07 octobre, a créé une « TASK FORCE», composée de personnes ressources et de cadres ressortissants des régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni, de Ménaka, de Douentza et de Bandiagara. Sur la base des résolutions générales du Forum national des 27 et 28 avril 2013, des recommandations générales de l’Assemblée Générale du 7 octobre 2023, et des contributions faites par les ressortissants sur le groupe WhatsApp du COREN entre le 3 et le 29 octobre 2023, la TASK FORCE a travaillé sur un projet intitulé « Note Conceptuelle sur les orientations stratégiques et le plan d’action du COREN ».

« Le présent atelier, qui est la suite logique d’une démarche scientifique entamée le 30 août 2023, en passant par l’assemblée générale du 7 octobre 2023 et les travaux de la ‘’TASK FORCE’’, est organisé pour la validation par toutes les sensibilités des régions du nord du Mali, de la note conceptuelle sur les orientations stratégiques et le plan d’action du COREN », a rappelé son président, Malick Alhousseini. C’est un cadre de partage et de réflexion, animé par toutes les sensibilités communautaires des régions de Mopti, Tombouctou, de Gao, de Kidal, de Taoudéni, de Ménaka, de Douentza et de Bandiagara.

La note conceptuelle sur les orientations stratégiques et le plan d’actions du COREN est un document d’une vingtaine de pages qui se présente de la façon suivante : après une analyse du contexte sécuritaire, politique et géostratégique qui découle de la situation actuelle, la vision, les objectifs, la stratégie et les plans d’intervention. Elle fait état des défis, des enseignements des expériences antérieures en vue d’engager de propositions novatrices qui seront le creuset des communautés locales pour une construction d’un dialogue responsable, démocratique et plus légitime.

Un plan d’actions synthétique

Conformément à ses orientations stratégiques et aux recommandations issues de l’Assemblée Générale du samedi 7 octobre 2023, le COREN s’est doté d’un Plan d’actions à court et moyen termes dont le cadre logique est annexé à la note d’orientation. C’est d’un plan d’actions synthétique qui présente, de façon méthodique et logique, les actions/activités génériques qui correspondent aux orientations stratégiques (vision-objectifs-missions) du COREN. Ce plan d’actions synthétiques sera, par la suite, décliné en plan d’actions “détaillé” en vue de la mise en œuvre opérationnelle des activités qui y sont consignées.

L’adoption de la note conceptuelle sur les orientations stratégiques et le plan d’actions du COREN intervient dans un contexte marqué par la reprise des affrontements armés entre les forces de défense et de sécurité et les groupes rebelles regroupés au sein du CSP. Elle est consécutive au retrait en cours de la MINUSMA, poussé vers la sortie par le gouvernement de transition. D’où son appel pressant pour le dialogue entre les parties en belligérance, afin de ramener la paix et la réconciliation dans le pays.

Il faut rappeler que l’objectif du COREN est de promouvoir la paix, la sécurité, le développement, le vivre – ensemble, la fraternité et la solidarité entre l’ensemble des communautés du nord du Mali, et entre celles-ci et le reste du pays. C’est un regroupement qui transcende les considérations ethniques ou régionalistes. Sa vision, selon son président, peut se résumer de la façon suivante : vivre en paix et en sécurité des populations de l’ensemble des communautés du nord du pays, dans une parfaite symbiose, au sein d’un Mali divers, uni et prospère.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

