Mali : le dynamisme du ministre Mossa Ag Attaher

Du ministère de la Jeunesse et des Sports à celui des Maliens établis à l’Extérieur, Mossa Ag Attaher, depuis sa nomination dans le gouvernement en 2020, a toujours insufflé une nouvelle dynamique dans les départements qu’il occupe.

Mossa Ag Attaher fait partie des ministres du gouvernement de la transition qui se sont toujours distingués par leur travail et leur clairvoyance. Son pragmatisme, son engagement et sa détermination sont salués par tous ses collaborateurs. D’abord comme ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher a été sur tous les fronts. C’est dans ce cadre qu’il poursuit des actions entamées par ses prédécesseurs et ouvre de nouveaux chantiers.

Il s’agit de la poursuite du processus d’élaboration de la Politique nationale de la Jeunesse, de la poursuite de l’élaboration du cadre de référence de toutes les actions de développement de la jeunesse; la poursuite de la mise en œuvre du Programme Conjoint Jeunesse et Paix qui a permis la formation et l’équipement de 3 000 jeunes des Régions de Ségou, de Mopti et de Ménaka; le renforcement du Programme de Promotion de l’Entreprenariat des jeunes (PPEJ) de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) qui a financé dix projets au cours du mois d’août 2021.

Dans le domaine de la citoyenneté, il y’a eu la reprise de la montée des couleurs à la Cité administrative et une reprise programmée dans les régions ; l’appui multiforme aux organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la promotion de la citoyenneté à travers le « Concours jeunesse et citoyenneté », le concours du Champion de la citoyenneté « Monsieur Mali » ; le lancement du Grand trail et du mouvement pour l’éveil patriotique des jeunes le 12 août 2021; la mobilisation.

Rassembler les maliens de la diaspora

Mossa Ag Attaher, c’est aussi la formation et l’engagement de cinq cents volontaires dont quatre cents pour appuyer les communautés à la base dans les domaines de l’accès aux services sociaux de base, de l’amélioration de la gouvernance locale et de la gestion des micros projets entre autres. Sur un tout autre plan, le ministre Mossa Ag Attaher s’est battu pour le développement des infrastructures de jeunesse avec la poursuite des travaux de réhabilitation des Maisons des Jeunes de Bandiagara, de Nioro du Sahel et de Massigui, la construction et l’équipement du Palais des Pionniers sis à Bamako dans le quartier de Dianéguéla. A ceux-ci s’ajoutent la rénovation du stade du 26 mars, qui on se souvient avait été fermé par la Confédération africaine de football (CAF) pour non-conformité avec les standards internationaux.

C’est donc à juste titre que Mossa Ag Attaher a été nommé en juillet 2023 ministre des Maliens établis à l’Extérieur avec comme mission de rassembler les maliens de la diaspora. Une mission qu’il entend mener à terme pour le bonheur du peuple malien. Ceci n’est possible qu’à travers une redynamisation du département. Respectueux des textes, l’homme a donné à chacun des regroupements des maliens établies à l’extérieur la place qu’il leur revient de droit. Son premier grand chantier a été l’organisation avec succès, moins d’un mois seulement après sa nomination, des états généraux de la migration, qui, faut-il le rappeler, sont une forte recommandation des assises nationales de la refondation.

En ce qui concerne, la carte d’identité biométrique pour les Maliens de la diaspora, le ministre Mossa Ag Attaher est à pied d’œuvre afin que celle-ci soit disponible dans toutes les représentations diplomatiques. Cela dans un bref délai.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

