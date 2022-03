Alors que l’accès des femmes aux postes électifs peine à être une réalité, le projet Vestibule de Veille des Femmes et des Filles pour une transition et des élections inclusives au Mali s’est donné le pari de relever ce défi dans les régions du centre et du nord du Mali.

Après Gao et Ménaka, le projet VVFF a inauguré, le jeudi 10 mars, dans la région de Mopti frappée par les menaces terroristes un vestibule à l’attention des femmes et des filles pour contribuer à l’application de la loi 052 et à la participation des femmes au processus électoral dans la transition. Le projet VVFF est soutenu par la MINIUSMA se présentant comme une aubaine pour les femmes et les jeunes du Mali de participer massivement au processus électoral pour l’atteinte des objectifs de la loi 052 qui institue des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives.

Et c’est visiblement dans ce cadre que les actions du ACE- Conseil, en charge de la mise en œuvre du projet, se positionnent par l’implication des populations dans des projets structurants de développement local communautaire. « Son approche vise ainsi à promouvoir et à soutenir les politiques publiques de développement du capital humain, déterminant des clefs d’une croissance économique inclusive », a déclaré la directrice de ACE-Conseil, Coumba Traoré, qui estime que la participation active de la femme à la gestion de la cité, la prévention, la gestion et la résolution des conflits, que le projet VVFF a été proposé à l’unité Genre de la MINUSMA. Dans ce sillage, a-t-elle dit, ce projet ambitionne de promouvoir et de consolider la participation politique des femmes, comme actrices de la vie démocratique, du développement territorial et du processus de refondation du pays. En bref, il œuvre à une participation pleine des femmes et des filles aux processus électoraux de la Transition à travers, la promotion de l’application effective de la Loi 052, de la formation des femmes au leadership politique et de l’engagement citoyen. C’est ainsi que l’initiative “vestibule” a été prise, puis installée dans les régions du centre et du Nord du Mali ainsi que le district de Bamako pour qu’il soit un espace public où les femmes feront entendre leurs préoccupations, leurs aspirations et leurs espérances pour un avenir fondé sur le progrès social dans un Mali sûr et apaisé dans lequel tous ses fils et filles pourront vivre en harmonie et en paix.

Pour la responsable de l’unité genre de la MINUSMA de Mopti, Astride Erdain, le Mali a enregistré plus d’avancées institutionnelles en matière d’équité du genre ces dernières années grâce à l’adoption de la loi No 2015-052 du 18 décembre 2015. « Cette loi a permis au Mali d’enregistrer des avancées majeures dans la représentation des femmes lors des élections communales de 2016 et législatives de 2020 (passant respectivement de 9% en 2009 à 25% en 2016 et de 9,52% en 2013 à 28,57% en 2020) », a-t-elle rappelé, ajoutant que grâce à ces remarquables avancées, le Mali a progressé de façon spectaculaire en terme de représentation des femmes à l’Assemblée Nationale passant de la 162ème place en 2016 sur 185 pays classés, à la 63ème place en avril 2020. C’est pourquoi, poursuit toujours Madame Astride Erdain, le projet VVFF pour une Transition et des Elections Inclusives au Mali est soutenu financièrement par la section Genre de la MINUSMA dans le cadre du TRUSTFUND pour un montant de 595 171 257 F CFA dans les sept régions telles que Bamako, Mopti, Gao, Tombouctou, Taoudéni, Ménaka et Kidal.

Enfin, le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Mopti, Ousmane Diallo, s’est réjoui du lancement du projet VVFF dans la Venise malienne en rappelant les résultats enclenchés par la loi 052. « Sur 79 238 candidats, on comptait 26 436 femmes, soit 33,4%, selon le rapport du Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat », a rappelé le CAEF du gouvernorat de Mopti. La Commune Urbaine de Mopti a respecté cette participation des femmes aux élections en élisant 15 conseillères sur 33 conseillers, soit plus de 40%. Malgré ces résultats, il a indiqué qu’il y a encore beaucoup d’efforts à faire à Mopti pour que la participation soit effective pour les femmes au regard de la Loi d’abord, ensuite de la valorisation de leurs activités dans l’animation socio-économique. Pour lui, le Programme Vestibule des femmes, lieu de rencontre et de construction citoyenne, doit permettre indiscutablement de participer à l’atteinte de l’application stricte de la loi dans toute la région mais aussi de contribuer à la cohésion sociale et à la Paix conformément aux conclusions des assises nationales.

Il faut noter que durant sa mise en œuvre, l’équipe locale du projet VVF va travailler sur les thèmes clés tels que Citoyenneté et Développement des capacités des femmes et filles leaders, femmes candidates potentielles et des défenseurs des droits des femmes, l’engament des Femmes en Politique. Développement des actions en faveur de l’engagement et les stratégies locales de communication sur la participation des femmes au processus électoral.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

