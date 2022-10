L’ONG Oxfam Mali a organisé, le mardi 25 octobre, l’atelier de lancement national du projet « Promotion des droits de l’homme, de l’égalité sociale et économique et de la consolidation inclusive de la paix au Mali ». C’était sous l’égide d’Aliou Tamboura, représentant le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l’action humanitaire, de la solidarité, des Réfugiés et des Déplacés.

Initié par Oxfam Mali, grâce à un financement de la coopération danoise, l’objectif global du projet « Promotion des droits de l’homme, de l’égalité sociale et économique et de la consolidation inclusive de la paix » au Mali est de soutenir les communautés vulnérables des régions de Mopti et Ségou pour qu’elles soient résilientes et pacifiques et que les femmes et les jeunes jouissent de leurs droits sociaux et économiques.

Le programme va contribuer aux trois priorités stratégiques de la stratégie danoise pour la coopération internationale à travers une société civile forte, diversifiée, locale, représentative et libre ; l’engagement et la capacité des communautés touchées par les crises à répondre aux conséquences des crises et des conflits ; et le développement de compétences vertes à travers l’éducation et la formation pertinentes pour une transition verte juste. Elle contribue également à renforcer la cohérence entre l’adaptation au changement climatique, l’action humanitaire et le développement et la consolidation de la paix ».

Selon le directeur pays de Oxfam Mali, le projet vise à soutenir 30 000 personnes vulnérables des régions de Ségou et Mopti en vue de renforcer leur résilience. « Cet effort contribuera à l’établissement d’un environnement pacifique où les individus pourront jouir de leurs droits sociaux économiques avec comme conséquence un apport au relèvement économique et social », a précisé Diawary Bouaré. Il est financé par la coopération danoise à hauteur de 2 milliards de Fcfa pour une période de quatre ans allant de 2022 à 2026 et mis en œuvre par une dizaine d’ONG maliennes.

Accompagner le gouvernement dans sa vision pour un Mali uni et pacifié

De l’avis de Diawary Bouaré, le projet mettra en œuvre l’approche Nexus (humanitaire, développement et paix) qui tient en compte à la fois des besoins immédiats et à long terme des populations affectées et renforce les opportunités de paix. « Le lancement du projet ouvre une nouvelle ère pour l’égalité sociale et de la consolidation inclusive de la paix », a souligné le directeur pays de Oxfam Mali.

Avant de terminer, Diawary Bouaré a affirmé que les efforts de Oxfam, qui intervient au Mali depuis près de 30 ans, et ses partenaires au Mali à travers cette initiative illustre une fois de plus leur engagement à accompagner le gouvernement dans sa vision pour un Mali uni et pacifié dans lequel les populations les plus vulnérables peuvent prétendre à un avenir plus prometteur.

De son côté, le représentant du ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l’action humanitaire, de la solidarité, des Réfugiés et des Déplacés a salué les efforts et l’engagement des partenaires pour toutes les assistances apportées aux communautés sur toutes l’étendue du territoire nationale. Un accompagnement sans lequel la crise aurait davantage de conséquences pour le Mali et ses pays voisins du Sahel, croit savoir Aliou Tamboura.

A titre de rappel, l’objectif principal du lancement national du projet « Promotion des droits de l’homme, de l’égalité sociale et économique et de la consolidation inclusive de la paix » au Mali est d’informer et assurer l’adhésion des autorités, parties prenantes, partenaires et alliés du programme et de marquer le démarrage officiel de ses activités.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

