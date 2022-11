Une foule massive de fidèles musulmans a envahi le boulevard de l’indépendance, Vendredi après-midi, à Bamako en réponse à l’appel du Haut conseil islamique du Mali (HCIM). L’objectif déclaré par les organisateurs est de dénoncer l’offense faite à l’islam, la mécompréhension de la laïcité et de la liberté d’expression.

On pouvait lire entre autres sur les banderoles : « On ne touche pas à notre religion », « Touche pas à mon coran » et « Plus jamais ça au Mali ». Le ton de cette rencontre a été donné par la lecture du Saint Coran.

Ensuite dans une déclaration lue par le secrétaire général du HCIM, Mahamadou Diamouténè, l’instance dirigeante des associations musulmanes a condamné avec la dernière énergie, les actes et propos blasphématoires, blessant dans leur foi tant de fidèles musulmans à travers le monde et qui constituent des menaces pour la paix et la stabilité sociale.

Ils ont entres autres apprécié les déclarations de condamnation de ces actes par les plus hautes autorités de la Transition et la promptitude avec laquelle les pouvoirs judiciaires ont engagé des poursuites contre l’auteur et ses complices. Pour une stabilisation sociale réussie, les organisateurs ont demandé aux pouvoirs publics de mettre rapidement un terme aux activités jugées blasphématoires contre la religion, et généralement menées au nom d’une compréhension erronée de la liberté d’expression et de la laicité.

Avant d’appeler les médias à ne pas être les vecteurs de transmission de la haine contre l’lslam, religion de paix et de tolérance. Ils ont par ailleurs appelé les musulmans à la retenue, au respect de l’autorité religieuse dans la gestion d’une telle situation, conformément à l’enseignement de l’lslam.

Mélancolique, l’imam Mahamoud Dicko, a indiqué que « c’est un constat d’échec pour nous les musulmans ». « Je ne suis pas fier », a-t-il lancé. Pour le religieux, il faut aller au-delà de toutes les considérations, avant d’appeler les fidèles à l’union sacrée et à la paix en laissant de côté les différends. « Ils veulent nous pousser à la faute pour créer le désordre mais n’accepterons pas », a estimé le président d’honneur du HCIM.

Pour sa part, le président du HCIM a déploré leur mise à l’écart dans les instances dirigeantes du pays notamment lors de la proposition des membres additifs du Conseil national de la Transition (CNT). Une façon pour lui d’attirer l’attention des autorités sur cette situation. Par ailleurs, Ousmane Chérif Madani Haidara a appelé les fidèles à la retenue, au calme et à œuvrer à l’union, à la paix.

En présence de plusieurs leaders religieux et d’un parterre de fidèles musulmans, le rassemblement a pris fin par des prières et des bénédictions pour la paix et la stabilité sociale dans le pays.

Par Tamba CAMARA

