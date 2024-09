Mariage d’enfant : Les Médias à l’école de Save the Children International Mali

L’organisation Save the Children internationale Mali a organisé, les 19 et 20 septembre, un atelier de formation à l’intention des professionnels de médias. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le mariage d’enfant au Mali.

Le mariage d’enfant demeure une problématique nationale tant les défis qui y sont relatifs. Selon l’Enquête Démographique et de Santé (EDSM VI), en 2018, près de 18% des femmes ont été mariés à l’âge de 15ans contre 3, 5% des hommes mariés avant 18ans.

Face à ces défis, Save the Children International Mali (SCI-Mali) a initié un atelier de deux jours à l’intention des médias pour les sensibiliser et outiller dans le cadre de la lutte contre le mariage d’enfant.

Dans son discours d’ouverture, le représentant du Directeur-Pays par intérim de Save the Children International Mali, Seydou Bachir non moins Chef de Programme, a souligné la sensibilité du phénomène et son ampleur. Précisant que le mariage d’enfant constitue une violation grave des droits des enfants, une restriction à l’éducation, l’épanouissement et le bien-être des enfants, notamment chez les filles.

Poursuivant, Seydou Bachir explique « Save the Children en tant qu’organisation de défense des droits de l’enfant œuvre pour défendre les droits des enfants les plus touchés par la discrimination et les inégalités, et nous accordons la priorité pour faire progresser l’égalité des sexes, soutenir les filles l’autonomisation et mettre fin à toutes les formes de discrimination fondée sur le genre y compris le mariage d’enfants. ».

De plus, il indique que le Mali a élaboré et adopté la Stratégie Nationale Multisectorielle pour Mettre Fin au Mariage d’enfants assortie d’un plan d’action national 2021-2025 avec l’appui des partenaires y compris Save the Children International Mali.

Cependant, malgré ces efforts consentis par l’Etat et ses partenaires, sur le classement mondial, le Mali figure parmi les 25 pays dont le taux de mariage des mineurs est le plus élevé, informe M. Bachir. Toute chose qui justifie, cet atelier qui met en contribution les médias pour soutenir les actions de lutte contre le mariage d’enfants.

Quant au représentant du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Chiaka Traoré, il est revenu sur l’important rôle que peut jouer les hommes de médias dans la lutte contre ce fléau. Il a ensuite joint sa voix à celle du Directeur intérimaire pour solliciter plus d’implication des médias.

Au terme de l’atelier les participants ont été appelé à élaborer chacun un plan d’action visant à soutenir la lutte contre le mariage d’enfant.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

