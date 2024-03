Au Mali, les mécanismes traditionnels de protection des femmes occupent une place prépondérante dans la société. Ces pratiques ancestrales, transmises de génération en génération, sont souvent perçues comme des garants de la sécurité et du bien-être des femmes dans un contexte où les défis liés à l’égalité des genres et aux à la violence à leur encontre demeurent importants.

Les sociétés traditionnelles maliennes reposent sur des structures communautaires solides, où les anciens, les chefs de village et les conseillers coutumiers jouent un rôle central dans la résolution des conflits et la protection des droits des femmes. Ces figures d’autorité endossent souvent le rôle de médiateurs et veillent au respect des normes sociales et des traditions locales.

Parmi les mécanismes traditionnels de protection des femmes les plus répandus au Mali, on trouve la médiation familiale, les conseils des sages, les cérémonies rituelles et les codes de conduite communautaires. Ces pratiques visent à prévenir les conflits, à promouvoir la réconciliation et à assurer la sécurité des femmes au sein de leur communauté.

L’Association Femmes Battues est une ONG humanitaire à but non lucratif, qui s’investit pour la protection, la promotion et la défense des droits de l’homme en général. Singulièrement, elle s’occupe de la protection de de la femme et des enfants. Pour son conseiller juridique, Ousmane Camara, « nos traditions prévoyaient des mécanismes pour défendre les femmes. Par exemple, quand l’homme et sa femme se disputaient, des démarcheurs traditionnels s’investissaient pour que cette violence n’aille pas trop loin ». Pour lui, il nous faut revenir aux mécanismes traditionnels, car, malgré les mécanismes juridiques et les normes internationales, les violences basées sur le genre continuent au Mali.

Pour Oumar Korkosse, membre du Réseau des communicateurs traditionnels, « dans notre société traditionnelle, la femme était protégée par la chefferie, par le village entier. Les mariages se faisaient par village et par famille. Toute violence faite aux femmes était gérée par le conseil du village et les auteurs ou les époux fautifs étaient sanctionnés selon la décision du conseil. Le « mayamaka », conseillère matrimoniale traditionnelle, était une femme très généralement de caste qui formait la nouvelle mariée à la gestion de son foyer ».

Face à ces enjeux, le Mali fait face à un dilemme complexe entre la préservation de ses traditions culturelles et la nécessité d’adopter des mesures plus modernes et conformes aux standards internationaux de protection des droits des femmes. Il est crucial de trouver un équilibre entre héritage culturel et enjeux de modernité pour garantir une meilleure protection des femmes et une société plus égalitaire et inclusive pour tous.

Ibrahim Kéïta, Médiateur, les violences basées sur le genre sont méconnues de nos sociétés traditionnelles. « Si on reprochait quelque chose à la femme, elle recevait un châtiment comme tout le monde. Ceux qui violentaient leurs femmes étaient indexés et interpellés dans le vestibule du chef ».

Pour M. Kéita, « tout le monde pouvait faire la médiation, à commencer par les membres de la famille des deux conjoints, les démarcheurs du mariage, les témoins, le chef du village et ses conseillers. En cas de conflit, tout le monde pouvait intervenir dans le but de faire revenir les conjoints à la raison. Il n’y a pas de lois ou de règles qui donnaient raison ou qui protégeaient spécifiquement la femme. Car dans la société traditionnelle, les mentalités sont calées sur le fait que la femme a toujours tort devant son mari. Elle n’avait jamais raison et n’était presque pas valorisée. C’était donc très difficile de parler de droits ou de protection. La femme ne pouvait et ne devait que subir tout ce dont son mari lui faisait subir ».

De son côté, Sadio Sow, Sociologue, pense que « la violence est une contre- valeur dans toutes les sociétés. Les sociétés ont été fondées pour la défense des droits humains. La violence est inhumaine, donc elle revient aux animaux. La société traditionnelle malienne n’en fait pas l’exception. Elle bannit la violence sous toutes ses formes ».

Les mécanismes traditionnels de protection des femmes au Mali sont à la fois un héritage précieux et un défi à relever pour concilier traditions et droits fondamentaux. Il est essentiel d’engager un dialogue inclusif entre les acteurs traditionnels, les autorités étatiques et la société civile pour promouvoir des pratiques respectueuses des droits des femmes et favoriser leur émancipation dans un contexte en pleine évolution.

Aminata Agaly Yattara

Ce reportage est publié avec le soutien de Journalistes pour les droits humains (JDH) au Mali et NED

Commentaires via Facebook :