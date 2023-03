Médecins sans frontières : Une présence réconfortante pour les populations malgré un contexte sécuritaire très difficile

L’Ong Médecins Sans Frontières (MSF), en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement social, a organisé un café presse le 21 mars 2023 à l’hôtel Salam de Bamako. Il s’agissait de partager avec les médias son bilan annuel 2022 et ses perspectives pour l’année 2023. L’événement a été présidé par le représentant du ministère de la Santé et du Développement social, Dr Ben Moulaye Haïdara de l’Office national de la santé de la reproduction.

Pendant l’an 2022, Médecins Sans Frontières (MSF) s’est illustrée par de belles réalisations au profit de toute la population malienne, particulièrement les nécessiteux vivant dans des zones pas stables et en proie à l’insécurité. Malgré la situation politique et sécuritaire difficile, MSF a comptabilisé 441 440 consultations générales, dont 194 500 personnes traitées contre le paludisme en 2022 (contre 158 901 en 2021) ; 4 660 enfants traités contre la malnutrition aiguë sévère en 2022…

A son actif également, 9 784 consultations de santé mentale et 12 711 accouchements assistés en 2022 contre 1 750 interventions chirurgicales et 600 500 consultations ambulatoires courant 2021. Une baisse conséquente due à l’insécurité accrue dans certaines zones du pays (enlèvements et assassinats). En plus des interventions médicales, plusieurs réalisations logistiques importantes ont été faites par MSF à Bamako et à l’intérieur du pays.

Il s’agit, entre autres, de la réhabilitation totale des équipements complets d’un laboratoire CHU Point G pour un montant 284 721 056 F CFA ; des travaux de construction du Centre de Santé communautaire (CSCOM) de Niono pour un montant de 132 160 000 F CFA ; la construction d’un nouveau bloc doté de 20 lits au service de pédiatrie CSERF de Koro d’une valeur de 14 947 703 F CFA. En plus de ces travaux de construction, MSF a acheté et installé un incinérateur industriel de haute température pour l’incinération des déchets cytotoxiques du Point G à hauteur de 55 631 175 FCFA…

Outre ces réalisations de l’ONG au profit de la population vivant dans des situations très précaires, les défis rencontrés courant 2022 sont, entre autres, l’accès difficile voire impossible à certaine zones du pays comme Mondoro, Ténenkou, Ansongo, Niafunké et Koro en raison d’une forte insécurité… Dans ces zones, les ambulances sont souvent prises pour cible par des Groupes armés terroristes (GAT). Sans compter les pannes répétitives…

Cette année (2023) l’ambition de Médecin Sans Frontières est de consolider l’accès aux soins de santé pour les populations isolées et d’améliorer la qualité des soins offerts en milieu isolé. L’Ong compte aussi organiser des formations techniques continues des staffs MSF-MoH sur le terrain et poursuivre le dépistage du cancer. Des formations sont aussi prévues pour l’administration des soins en santé mentale, en psychiatrie pour une prescription rationnelle des psychotropes…

«MSF joue un rôle très important dans la santé maternelle… Elle couvre largement les zones dont la population à besoin d’assistance», a souligné Dr Ben Moulaye Haïdara de l’Office national de la santé de la reproduction qui représentait le ministère de la Santé et du Développement social.

A noter que MSF, est une organisation médicale et humanitaire Internationale d’urgence qui apporte une assistance médico-humanitaire à des populations dont la vie ou la santé sont menacées principalement par des conflits armés, mais aussi par des épidémies, des pandémies, des catastrophes naturelles ou encore des couches sociales exclues des soins. C’est une organisation qui agit dans un esprit de neutralité et ne prend pas parti en cas de conflits armés. Médecins Sans Frontières intervient au Mali depuis 1985.

Avec l’éclatement de la crise sécuritaire de 2012, elle a intensifié ses interventions dans les régions du nord et du centre du Mali pour répondre aux multiples besoins des populations touchées par l’insécurité et ses conséquences socioéconomiques.

Sory Diakité

Commentaires via Facebook :