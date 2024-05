Chers compatriotes,

Le Mali traverse des moments difficiles, et il est crucial que chaque Malien et chaque Malienne prenne conscience de la gravité de la situation. Notre pays fait face à de nombreux ennemis, et l’heure est venue de mettre nos différends de côté pour soutenir les autorités de la transition. Nous devons unir nos forces pour éviter le chaos et travailler ensemble pour que nos autorités puissent atteindre les objectifs essentiels de sécurité, de paix et de stabilité pour notre chère patrie. Ensemble, laissons nos égos de côté et engageons-nous pleinement pour l’avenir de notre nation. Seule notre union fera la force de notre pays et garantira un avenir meilleur pour les générations à venir. Vive le Mali, uni et fort !

Honorable Abdoul Magid Ag Mohamed dit Nasser Ansary/Chef général de la tribu kel Ansar

Commentaires via Facebook :