Mise en œuvre du projet «AN KA BAARA» : Un pas décisif vers l’emploi et l’entrepreneuriat agricoles

Le jeudi 6 mars 2025, la salle de conférence du ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MENEFP) a accueilli la première session du Comité de pilotage du projet «An Ka Baara». Présidée par Mme Oumou Sall Seck, cette rencontre marque une étape majeure dans la mise en œuvre de ce programme ambitieux. Elle a réuni des acteurs clés du secteur, notamment des représentants des Partenaires techniques et financiers (PTF), des experts en entrepreneuriat et en agriculture…

Favoriser la création d’emplois et l’entrepreneuriat, singulièrement pour les jeunes et les femmes, en renforçant leurs compétences et en modernisant les chaînes de valeur agricoles ! Tel est l’objectif principal du projet «An Ka Baara» dont le Comité de pilotage a tenu sa première session jeudi dernier (6 mars 2025). Mis en œuvre par l’Organisation internationale du travail (OIT) et financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), le projet «An Ka Baara» vise à créer des opportunités économiques durables à travers le développement des filières de la mangue et de l’horticulture, des secteurs à fort potentiel pour l’économie nationale.

Présidant le Comité de pilotage, le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a rappelé que cette initiative est en parfaite cohérence avec les objectifs stratégiques du gouvernement malien. Elle a insisté sur l’importance d’une approche concertée et inclusive pour garantir l’efficacité et la pérennité du projet qui s’articule autour de quatre axes stratégiques majeurs. Il s’agit notamment de renforcer l’employabilité des jeunes et des femmes en leur fournissant des compétences adaptées aux besoins du marché afin de favoriser leur insertion professionnelle et leur autonomie économique ; soutenir l’entrepreneuriat agricole (à travers un appui technique et financier) en accompagnant les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) engagées dans les filières de la mangue et de l’horticulture ; moderniser les chaînes de valeur agricoles en améliorant la productivité et la compétitivité des produits locaux en facilitant leur accès aux marchés nationaux et internationaux.

Cela inclut l’adoption de technologies innovantes et l’amélioration des infrastructures de transformation et de stockage ; la promotion d’un accès équitable aux ressources et aux innovations technologiques pour stimuler la croissance et la durabilité des activités agricoles, surtout en facilitant l’accès au financement et en encourageant les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

Les travaux du Comité de pilotage ont été marqués par la participation en visioconférence de M. Giovanni Grandi, Directeur du siège régional de l’AICS à Dakar (Sénégal), et de Mme Coumba Diop, Directrice-pays de l’OIT à Abidjan (Côte d’Ivoire). Ces derniers ont salué la tenue de cette première session, tant attendue, et ont réitéré leur engagement à accompagner le Mali dans la mise en œuvre du projet. Ils ont aussi insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources disponibles pour assurer une exécution efficace et efficiente du programme.

Des représentants du secteur privé, des organisations professionnelles agricoles et des associations de jeunes et de femmes ont également pris part à cette rencontre. Ils ont exprimé leur satisfaction par rapport à la mise en œuvre du projet et partagé leurs attentes en insistant sur l’importance d’un suivi rigoureux et d’une implication accrue des bénéficiaires pour maximiser les impacts du projet… En tout cas, toutes les parties prenantes sont aujourd’hui déterminées à œuvrer pour la réussite de cette initiative porteuse d’espoir pour les bénéficiaires.

Sory Diakité

Commentaires via Facebook :