Une délégation de l’Association internationale des maires francophone (Aimf) et du Comité exécutif de des Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (Cglu-Afrique), conduite par Mme Soham El Wardini, l’actuel maire de Dakar, accompagnée par Khalifa Ababacar Sall, ancien maire de Dakar et de Mme Rahmatouca Sow, secrétaire exécutif de Cglu Afrique de l’Ouest, ont séjourné du 12 au 13 décembre dernier à Bamako. L’objectif de leur visite était de venir s’enquérir de la situation de leur collègue Adama Sangaré, en détention depuis le mois d’octobre dernier pour détournement présumé de fonds publics.

Cette visite intervient juste après la 39ème Assemblée générale de l’Association internationale des maires francophone (Aimf), tenue le 4 décembre dernier, à Phnom Penh au Cambodge, au cours de laquelle une résolution a été adoptée sur la situation du maire du district de Bamako, Adama Sangaré. Dans cette résolution, les maires francophones ont exprimé leur plus vive inquiétude après la détention du maire du district de Bamako qui, au-delà de la situation personnelle d’Adama Sangaré, met à mal la démocratie locale. Ils affirment leur soutien moral au maire Adama Sangaré et sollicitent des autorités maliennes qu’il soit remis en liberté.

C’est dans ce cadre que cette délégation de l’Aimf et de Cglu-Afrique est venue à Bamako pour rencontrer les autorités maliennes sur la situation, mais aussi rendre une visite de courtoisie au maire Adama Sangaré pour lui réaffirmer le soutien de ses collègues maires francophones.

C’est le matin du vendredi 13 décembre dernier que la délégation a d’abord rencontré le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, Boubacar Bah, avant de passer à la mairie du district de Bamako où ils ont échangé avec les conseillers avec à leur tête Harimakan Kéita, 1er adjoint au maire qui assure l’intérim d’Adama Sangaré. Selon Mme Sahom El Wardini, ils ont été mandatés par l’Aimf et le Comité exécutif de Cglu-Afrique pour venir s’enquérir de la situation du maire du district de Bamako, Adama Sangaré, en détention depuis quelques mois. “Aujourd’hui, un peu partout en Afrique et dans le monde, il y a des maires qui sont dans des situations similaires. Ce que nous sommes en train de faire, c’est d’essayer de les accompagner dans cette épreuve. Chez nous à Dakar, nous avons déjà vécu cette épreuve. Le maire Adama Sangaré n’a pas été en reste, il est venu nous soutenir à plusieurs reprises à Dakar. Même à l’international, il a défendu l’ancien maire de Dakar qui est avec nous aujourd’hui. C’est pour cela que nous sommes ici à Bamako pour lui apporter notre soutien, notre compassion, des conseils et à sa famille”, a-t-elle précisé.

Ils ont l’espoir de voir en liberté Adama Sangaré, après avoir rencontré le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation. “Je pense qu’il est dans la même logique, parce que lui aussi était maire. Il est aujourd’hui ministre en charge de la Décentralisation. Je pense qu’il à la main à la pâte pour essayer d’arranger les choses et de faire sortir le maire Adama Sangaré le plutôt possible”, a-t-elle laissé entendre.

Mahamadou TRAORE

