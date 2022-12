Après son interpellation, le président du Conseil supérieur de la Diaspora malienne (CSDM), Mohamed Cherif Haïdara, poursuivi mais non-détenu par le parquet de la Commune VI, était face à la presse pour remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour le soutenir, allant des communautés, à des ressortissants, la diaspora, les Hamallistes etc.

Le président du CSDM a organisé un point de presse de remerciement à l’endroit de tous ses soutiens avant-hier soir au siège du CSDM. Ils étaient des milliers et des milliers de jeunes hommes et femmes à la diaspora, dans le Kounari au centre du pays, ici à Bamako et à travers les réseaux sociaux pour soutenir le combattant des causes des Maliens de la Diaspora. Cherif les a tous remercié et a dit être touché par leurs multiples actions.

Le Cherif a affirmé avoir été interpelé à cause d’une vidéo qui date de 2020 où il faisait une proposition de sortie de crise qui l’a amené à demander certaines pour lesquelles, il a été interpelé. Le président du CSDM ne voit aucun problème à son interpellation, selon lui-même. « Je suis un justiciable comme tout le monde et nul n’est au-dessus de la loi », mais, il dit ne pas bien apprécier la manière dont il a été interpelé. Comme il l’a nommé, c’était une ‘’e-convocation’’ pour dire une convocation par voie électronique où le procureur qui a pris l’initiative des poursuites l’a faite par whatsapp en envoyant un vocal au commissaire pour ordonner son arrestation.

Sans entrer dans le fond du sujet, le président du CSDM, Cherif a rassuré ses soutiens en rappelant qu’il fait confiance en la justice malienne et s’en tiendrait à ses décisions. Les poursuites sont ouvertes, il ne serait pas détenu mais répondrait devant le juge au mois de mars sur le fond de l’affaire, a-t-il fait savoir.

« Je remercie tout le monde, je remercie le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta et le Cherif de Nioro. Je reviens sur ce que j’ai toujours dit : soutenons cette transition. Nous n’avons pas une seconde. Si cette transition échoue, ce serait notre échec à tous », a clamé Mohamed Cherif Haïdara avant d’inviter toute la communauté peuhle à soutenir la transition et le colonel Assimi Goïta.

Koureichy Cissé

