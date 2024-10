L’enceinte du Service social des armées a servi de cadre ce jeudi 25 octobre 2024 pour un don d’une valeur de 20 millions de F CFA par la BDM-SA en faveur des veuves et orphelins des Forces armées maliennes (FAMa).

Cette donation est composée de produits alimentaires d’une valeur de 20 millions de F CFA, dont 25 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre et 480 bidons d’huile de 5 litres pour cette 29e édition du Mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion. Le secrétaire général de la BDM-SA, Cheick Fantamady Kéita a rappelé le sens profond du geste.

“Il s’agit de contribuer à soulager un tant soit peu la souffrance et la douleur des familles de ceux qui ont décidé de se sacrifier pour assurer la sécurité des autres Maliens. Pour la banque historique du Mali, les actions de solidarité vis-à-vis des populations les plus fragiles est un des piliers de la vie d’entreprise. Par conséquent, elle ne ménagera aucun effort pour s’acquitter de ce devoir d’entraide chaque fois que cela sera nécessaire“, a assuré le secrétaire général de la BDM-SA.

En réceptionnant les vivres, le colonel Bréhima Samaké a salué l’engagement des dirigeants de la BDM-SA pour leur aide en faveur à nos concitoyens en difficultés et cela au-delà même du mois de la solidarité.

“C’est avec une grande humilité que je m’exprime aujourd’hui au nom des plus hautes autorités militaires et au mien propre afin de remercier la Banque développement du Mali pour cet acte de solidarité, matérialisé par la donation qu’elle vient d’apporter aux blessés de guerre, veuves et orphelins des militaires tombé sur le champ de l’honneur. Ces efforts réguliers et importants viennent pour confirmer la place et rôle que joue la BDM-SA dans la vie économique et sociale de notre pays. La solidarité est un outil essentiel pour réduire les inégalités et l’injustice sociale dans le monde. N’oublions pas que la solidarité entre les hommes mène au développement durable des peuples”.

La solidarité est un lien fraternel, elle permet de créer des liens entre les individus et favorise la cohésion sociale. Les bénéficiaires ont formulé des vœux pour la Banque de développement du Mali. La présidente nationale de l’Association des veuves militaires, Mme Traoré Mariam Koné, a remercié la BDM-SA pour ce don et sa considération pour eux depuis des années. Elle a conclu en formulant des bénédictions de prompt rétablissement aux militaires blessés et repos éternel à ceux qui sont tombés sur le champ d’honneur.

Oumou Fofana

