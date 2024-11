Le jeudi 24 octobre 2024, la Banque de développement du Mali (BDM-SA) a encore fait parler son cœur. Elle a remis au Service social des armées un important don d’une valeur de 20 millions F CFA en faveur des veuves et orphelins des Forces de défense et de sécurité. Ce don est composé de 25 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre, 480 bidons d’huile de 5 litres. Il s’agit de la contribution de la banque citoyenne à la réussite du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.

La remise de don s’est tenue le jeudi 15 octobre 2024 au sein de la direction des services sociales des armées DSSA. C’était en présence de secrétaire général de la BDM-SA, Cheick Fantamady Kéïta, le représentant du directeur de la DSSA ainsi que les veuves et orphelins. En remettant le don au directeur du service social des armées, le secrétaire général de la BDM-SA, Cheick Fantamady Kéita a rappelé le sens profond du geste. Selon lui, il s’agit de contribuer à soulager un peu la souffrance et la douleur des familles de ceux et celles qui ont décidé de se sacrifier pour assurer la sécurité des autres Maliens. Il a ajouté que la banque ne ménagera aucun effort pour s’acquitter de ce devoir d’entraide chaque fois que cela sera nécessaire.

A l’en croire, la direction générale de la BDM-SA, à l’instar des éditions précédentes, a décidé de rehausser l’éclat de cette 29e édition du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, en faisant don de produits alimentaires d’une valeur totale de 20 millions F CFA à la DSSA. Il s’agit de 25 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre, et 480 bidons d’huile alimentaires de 5 litres. “La BDM-SA entend, par ce geste, contribuer à soulager la souffrance et la douleur des familles de celles et ceux qui ont choisi de se sacrifier pour la défense de la patrie et la sécurité des personnes et de leurs biens Par ce geste et par d’autres actions de portée sociale qu’elle réalise en plusieurs occasions, votre banque historique veut vous assurer qu’elle ne ménagera aucun effort pour s’acquitter de son devoir d’entraide, chaque fois que le besoin se fera sentir parce qu’elle croit fermement que le trio solidarité, paix et développement est indissociable”, a-t-il laissé entendre.

Au nom de la direction générale et du personnel de la BDM-SA, il a adressé “les messages de condoléances aux Forces armées du Mali et aux familles des victimes tombées sur le champ d’honneur, ainsi que leurs vœux de prompt rétablissement aux blessés vive le mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion”.

En réceptionnant les vivres, le colonel-major Bréhima Samaké a salué l’engagement des dirigeants de la BDM-SA qui, sans discontinuer, ont décidé de venir en aide à nos concitoyens en difficultés et cela au-delà même du Mois de la solidarité. A ses dires, “ces efforts réguliers et importants tiennent pour confirmer la place et le rôle que joue la BDM-SA dans la vie économique et social de notre pays”.

“Depuis plus d’une dizaine d’années, notre pays, le Mali a entamé une lutte sans relâche contre les forces obscurantistes dont les conséquences sont, entre autres, des dégâts matériels importants, des déplacements de populations à l’intérieur du pays des blocages dans les activités socio-économiques et culturelles dans certaines localités; des blessures ayant occasionnées des handicaps et même des pertes en vies humaines”, a-t-il expliqué. Avant de poursuivre que “la présente donation est composée de denrées alimentaires à savoir 25 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre, 480 bidons d’huile de 5 litres seront utilisés à bon escient. Ce don constitue une assistance concrète aux familles de nos compagnons d’armes, qui ont perdu leurs vies en défendant notre chère patrie, le Mali. Cette gratification sans mesure allègera les charges des familles bénéficiaires”. “Soutenir les veuves en ces temps difficiles est ci-important. Nous remercions la BDM-SA pour ce geste”, dira la présidente nationale des veuves militaires Mme Traoré Mariam Koné.

Aoua Traoré

