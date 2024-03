Le ministère de la Santé et du Développement social, en collaboration avec le département des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, a organisé «Sounkalo Solidarité» visant à venir en aide à la population vulnérable sur toute l’étendue du territoire. Une initiative pertinente et noble d’autant plus que le mois de ramadan coïncide cette année avec la période de forte chaleur couplée à la crise économique et énergétique le ton de la première édition de cette opération humanitaire a été donné le 12 mars dernier.

Cette opération vise à consolider les liens à travers l’installation de kits d’éclairages dans 813 mosquées dans tout le Mali ; l’approvisionnement et la distribution de 180 000 kits de repas individuels de rupture de jeûne ; la distribution de vivres aux populations vulnérables ; l’octroi de facilité alimentaire aux populations démunies ; la remise de kits de fête ramadan; la vente subventionnée de produits de première nécessité ainsi que des consultations médicales gratuites.

Naby

Avec CCOM-RP/CMSS

Commentaires via Facebook :