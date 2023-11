Nafadji : La Fondation Orange apporte l’eau potable

La Fondation Orange a fait don d’un forage effectué à 120 m à la population de Doumanzana-Nafadji, avec un château d’eau d’une capacité de 10 000 litres soit 10 m3. Un système de remplissage automatique, un espace de collecte d’eau aménagée avec 4 têtes de robinet. L’inauguration a eu lieu le mercredi 15 novembre dernier à Nafadji.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée sous la présidence du maire de la Commune I, Oumar Togo, avec à ses côtés, l’administrateur général de la Fondation Orange, Mme Coulibaly Hawa Diallo.

Sensible à la souffrance des femmes et enfants qui passaient la nuit à la recherche d’eau, la Fondation Orange a répondu favorablement à l’appel de l’Association des ressortissants de Doumanzana-Nafadji pour la réalisation d’une adduction d’eau. La fondation a financé l’infrastructure à hauteur de 10 millions de F CFA.

Le président de l’Association pour le développement de Nafadji (ADN), Moussa Ouattara, a remercié la Fondation pour son sens de l’écoute et son engagement auprès des populations vulnérables. “La Fondation n’a pas hésité à nous répondre favorablement dès que nous lui avons soumis notre doléance”, a-t-il témoigné.

M Ouattara rappellera que Doumanzana est un quartier de plus de 10 000 habitants qui souffrent du manque d’eau en raison de sa situation géographique, entre collines et hauteurs. Il y a peu de points d’eau par rapport à la densité de la population, et dès le mois de février, les quelques rares puits commencent à sécher, dira-t-il.

Il a terminé en sollicitant la Fondation pour la réalisation d’autres forages à Nafadji car selon lui, la demande est à tel point que ce seul ouvrage ne suffit pas.

Dans le cadre de ses activités de solidarité de première nécessité envers les populations défavorisées, la Fondation d’entreprise Orange Mali soutient les efforts des autorités pour faciliter la vie des populations, surtout pour l’accès à l’eau potable. Et aussi dans le cadre du Mois de la solidarité de la lutte contre l’exclusion sociale, elle a souhaité réaliser cette adduction d’eau à Doumanzana-Nafadji, en Commune I du district de Bamako.

Selon Mme Coulibaly, la présente adduction d’eau soulagera les besoins en eau des populations de Doumanzana-Nafadji. Elle a exhorté l’ensemble des partenaires et acteurs de la communauté à prendre soin de cet ouvrage.

Mme Coulibaly a aussi réitéré l’engagement de la Fondation Orange Mali à poursuivre sa dynamique d’accompagnement pour un mieux-être de nos populations partout sur le territoire malien.

Le maire de la Commune I, Oumar Togo, a salué ce geste de la Fondation Orange qui selon lui va beaucoup contribuer à atténuer la souffrance de sa localité.

Depuis le début de l’année 2023, la Fondation Orange a investi plus de 800 millions dans différentes actions pour soulager les populations vulnérables du Mali dans les domaines de la santé, l’éducation conventionnelle et numérique, la solidarité et de la culture. Et de sa création en 2006 a aujourd’hui, près de 9 milliards de F CFA ont été investis pour appuyer les autorités compétentes et les acteurs sociaux dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale afin d’assurer un mieux-être aux populations les plus défavorisées.

Ibrahima Ndiaye

