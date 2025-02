Nouvelles taxes au Mali : Des mesures impopulaires

L’augmentation des taxes sur l’accès au réseau des télécommunications et les boissons alcoolisées pour financer des projets phares de l’Etat continue de susciter de vifs débats. Si certains Maliens saluent ces nouvelles mesures, d’autres trouvent qu’elles sont illégales, illégitimes et disproportionnées.

Au sein de l’opinion nationale, ces mesures continuent de susciter une vague de contestations et de colère parmi les citoyens, qui se sentent de plus en plus lourdement taxés.

Les économistes, statisticiens et analystes sont formels : les nouvelles taxes aggravent davantage la précarité des citoyens déjà touchés par l’inflation, le chômage et les coupures récurrentes d’électricité. De même, les organisations humanitaires et les associations de consommateurs critiquent ces mesures, les jugeant injustes et inadaptées au contexte économique actuel.

Face aux multiples contestations, ces nouvelles taxes qui devaient entrer en vigueur ce mercredi 19 février 2025 à zéro heure, selon nos informations, ont été repoussées à une date ultérieure.

Acculé par la pression venant de partout sur ces nouvelles taxes, le gouvernement souhaite informer le public sur les nouvelles taxations avant leur mise en œuvre. Dans les jours à venir, le gouvernement lancera des campagnes de communication afin de sensibiliser la population avant toute application.

Diminuer le train de vie

De plus en plus, les Maliens appellent les dirigeants à réduire considérablement leur train de vie et leurs dépenses pour soutenir les actions prioritaires.

En réponse, le Premier ministre de Transition, le général divisionnaire Abdoulaye Maïga, a affirmé que l’Etat a consenti beaucoup d’efforts pour réduire son train de vie. Parmi les efforts consentis, il a parlé de la rationalisation des missions des ministres et des cadres de l’administration à l’étranger, la rationalisation du parc automobile de l’Etat, la réduction des dépenses publiques de l’Etat et l’orientation des fonds de souveraineté vers des œuvres sociales.

Le chef du gouvernement de Transition a estimé que la mise en œuvre de ces mesures a permis à l’Etat d’économiser 101 milliards de F CFA.

Pour l’analyste politique malien Mohamed Ag Assory, ces déclarations politiques ne peuvent en aucun cas étancher la soif des Maliens sur les questions chaudes du moment.

“C’est tellement facile de dire on a fait ci et ça, mais comment quantifier toutes ces déclarations ? Et en plus quels sont les actes administratifs pris dans ce sens ?” s’interroge-t-il.

“Concernant les missions, existe-t-il un arrêté du Premier ministre ou tout autre document y relatif qu’on pourrait nous présenter organisant les missions des membres du gouvernement en particulier et les missions de l’Etat en général ? S’agissant du parc automobile également, existe-t-il des arrêtés ou décrets régissant nouvellement la matière qu’on pourrait comparer au passé ? Les ministres et hauts fonctionnaires (directeurs, officiers supérieurs…) continuent toujours de disposer des véhicules de l’Etat. Qui en a été privé et dans quelles proportions ?”, se questionne-t-il encore.

“Réduction des dépenses publiques : dans quels domaines ? Comment et dans quelles proportions ? La question est d’autant plus pertinente que les hauts fonctionnaires bénéficient toujours des mêmes avantages et émoluments. Nous n’avons appris aucune baisse dans ce cadre. Il paraît que partout c’est “doromè kelen te bo a là”.

“S’agissant des fonds de souveraineté, les Maliens avaient demandé leur suppression pure et simple, vu que leur réorientation demeure toujours discrétionnaire, c’est-à-dire au bon vouloir de leur détenteur légal”, poursuit notre interlocuteur.

M Ag Assory de conclure qu’à un moment donné, les déclarations dites comme ça ne vont plus passer comme lettre à la poste. Il faudra convaincre avec des éléments de preuves irréfutables.

Ousmane Mahamane

