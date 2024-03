Quatrième pilier de l’islam, le jeûne est observé très souvent pendant le mois de ramadan par la plupart des fidèles musulmans. Il s’agit en effet pour ceux-ci, de s’abstenir de tout aliment et de maintenir leur énergie tout au long de la journée. Pour les jeûneurs, l’accomplissement de ce pilier de l’islam peut être difficile. Alors quels sont les aliments à consommer après la rupture afin de récupérer son énergie et préserver sa santé?

Le mois de ramadan est le mois pendant lequel les musulmans observent le jeûne, c’est-à-dire qu’ils s’abstiennent de toute alimentation et multiplient les bonnes actions. Cette abstinence est assez difficile à gérer par certaines personnes raison pour laquelle certains jeûneurs font tout leur possible pour s’offrir une rupture hors de l’ordinaire.

Ils optent pour un menu assez varié et assez riche en sucre, en sel et parfois en huile. Mais est-ce tous les aliments qui sont bons à consommer à la rupture du jeûne? La réponse est méconnue de plusieurs personnes. Il convient de rappeler que le mois de ramadan qui représente l’un des cinq piliers de l’islam est obligatoire pour tous les musulmans adultes et en bonne santé.

Cette année, le mois de ramadan correspond également à une période de forte canicule au Mali. Cela est d’autant plus vrai car depuis le depuis du ramadan, le thermomètre affiche plus de 40 degrés à Bamako, la capitale malienne. Compte tenu de cela, les spécialistes de la santé conseillent aux fidèles de bien s’hydrater et surtout de faire attention à leur alimentation.

Interrogé, Dr. Seydou Bah, spécialiste en nutrition donne des conseils pour une bonne rupture de jeûne. Ces conseils font plutôt référence aux conditions climatiques chaudes au Mali. Ainsi, Dr. Bah conseille la consommation de dattes qui, d’après lui, est un aliment assez riche en fibres et en glucide, ce qui en fait un excellent aliment pour reconstituer les réserves d’énergie de votre corps après le jeûne. Il conseille d’en consommer entre 3 à 5 pour commencer le repas de rupture du jeûne.

Le spécialiste conseille également l’hydratation en cette période. Dr. Bah affirme qu’il est bien de s’assurer d’être bien hydraté, surtout après une journée de jeûne. “Commencez par boire un verre d’eau (environ 500 ml), que vous pouvez fractionner en deux prises. Il faut donc opter pour des aliments légers et faciles à digérer pour éviter de surcharger votre estomac après une journée de jeûne. Une boisson chaude, une bouillie ou une soupe aux légumes peuvent être des choix judicieux”, conseille-t-il.

Avant de préciser qu’il est surtout bien de privilégier les boissons locales avec moins de sucre ajouté, telles que le jus de pain de singe, le tamarin, le bissap ou le gingembre. Ces boissons peuvent selon lui, aide à bien se réhydrater tout en apportant des nutriments essentiels.

Toujours, parlant des aliments bons pour l’organisme à la rupture du jeûne, le nutritionniste Seydou Bah propose de prendre un cocktail de fruit. Qui est, d’après lui, une excellente idée pour compléter votre repas de rupture du jeûne. “Les fruits sont riches en vitamines, minéraux et fibres, ce qui peut aider à rétablir l’équilibre nutritionnel de votre corps après une journée de jeûne. Vous pouvez choisir parmi une variété de fruits disponibles selon vos préférences et ce qui est saisonnier, comme des oranges, des pommes, des bananes, des pastèques ou des melons”, poursuit-il.

Enfin, Dr. Seydou Bah conseille d’éviter les boissons gazeuses et énergisantes. De ses explications, ces aliments peuvent contenir beaucoup de sucre ajouté et des ingrédients artificiels qui ne sont pas bénéfiques pour votre santé.

Notons que le mois de ramadan est une période pendant laquelle, il faut prendre soin de soi et de contrôler son régime alimentaire. Pour cette raison, notre spécialiste invite les jeûneurs à prendre en compte les conseils donnés plus haut. En suivant ces conseils, rassure-t-il, il est possible d’avoir une rupture de jeûne nourrissante et équilibrée pendant le mois de ramadan, tout en s’adaptant aux conditions climatiques chaudes au Mali.

Siguéta Salimata Dembélé

(Stagiaire)

