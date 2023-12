Observatoire Mali : Communiqué de presse : La dimension internationale de l’Observatoire

Le Président de l’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali – OBSERVATOIRE, Dr Ibrahima Sangho, a pris part, du 23 au 26 novembre 2023 à Rabat-Maroc, à la mise en place du Réseau des Observateurs Électoraux de l’Espace Francophones (ROEF) avec la facilitation de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Le ROEF a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la transparence et de la gouvernance électorales au sein des États membres de la Francophonie. Il est une plateforme de partage de bonnes pratiques, d’échange d’expériences et de renforcement de capacités entre les organisations membres en vue de la tenue, dans l’espace francophone, d’élections libres, fiables et transparentes conformément aux dispositions de la Déclaration de Bamako de 2000. Il est appelé à s’étendre à toutes les structures de la société civile dans les États et gouvernements membres de l’espace francophone.

Les responsables des Organisations de la société civile évoluant dans les élections et la gouvernance issues du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, des Comores, du Rwanda, du Cameroun, du Mali, de la RDC et de Madagascar ont procédé à la mise en place des instances du Réseau au Maroc.

Le bureau exécutif est dirigé par Moundiaye Cissé du Collectif des Organisations de la Société Civile sur les Élections-COSCE/ SENEGAL. Le Président de l’Observatoire a été élu Conseiller en charge des études et du renforcement des capacités dans l’espace francophone pour un mandat de 3 ans. Il a été immédiatement sollicité par l’Observatoire des élections des Comores-OBSELEC pour le renforcer lors de l’élection présidentielle qui aura lieu en début 2024.

L’OBSERVATOIRE tient à saluer et remercier les autorités maliennes, l’OIF et tous ses partenaires qui ont, de près ou de loin, contribué à la valorisation de ses acquis.

Bamako, le 3 décembre 2023

Le Bureau Exécutif

