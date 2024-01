OXFAM Mali : Les licenciements abusifs pleuvent !

Le Directeur pays et la Directrice des programmes font la pluie et le beau temps. Ces faiseurs de rois n’ont désormais aucune limite.

Depuis un certain temps, l’ONG Internationale Oxfam Mali est sujette à des licenciements abusifs. Récemment, la Directrice des Ressources humaines en a fait les frais car la bonne dame a subi les affres du royaume insatiable de Korofina Nord. La cheffe de projet plaidoyer a également été licenciée subitement, la Conseillère à la Communication n’y a pas échappé. La Business Développement Management (BDM) a été forcée de quitter son poste, le Directeur pays s’en galvaude et l’évoque avec fierté comme un exploit titanesque. Les plus courageux, tous des cadres valables ayant fait leur preuve ont décidé de rendre le tablier en démissionnant purement et simplement.

Les démissions s’y comptent désormais par dizaine et à un rythme effréné. Les raisons évoquées frôlent l’émoi (arrogance de la Directrice des programmes, manque de directives claires, duplicité et bifidité du Directeur pays, manque de clarté et de vision, non-respect des cahiers de charge, médisance du Directeur pays, etc.) Il aura fallu peu de temps pour que les masques tombent, dit-on souvent chasser le naturel il revient au Galop. Le nouveau Directeur pays s’inscrit dans les on-dit, le favoritisme, le clientélisme, l’injustice, l’intimidation et n’hésite pas à ternir la réputation des cadres d’Oxfam-MALI sans preuve.

Il a désormais comme dessein de placer à la tête de chaque département stratégique d’Oxfam-Mali ses hommes de paille afin de pouvoir essorer la structure comme une orange comme en témoigne le non lancement de l’appel à candidature visant à recruter un nouveau Directeur des Ressources humaines en remplacement de la bonne dame licenciée abusivement, cela avec la béatitude du tout nouveau Conseiller à la communication recruté par le Directeur pays pour accomplir les sales besognes.

Hélas, sa désignation comme Directeur pays était source d’espoir pour beaucoup de cadres au sein d’Oxfam-Mali, mais l’espoir ne fut que de courte durée car rarement un Directeur Pays et une Directrice des Programmes d’Oxfam-Mali se seraient adonnées avec autant d’allégresse à la médisance, à la mésestimation et à la sous-estimation des cadres d’Oxfam-Mali pendant que la structure fait face à une pléthore de problèmes. Est-ce le rôle d’une structure internationale d’accroitre le taux de chômage au Mali ? Est-ce le rôle d’une structure internationale de faire la pluie et le beau temps dans un pays hôte ?

La souveraineté du Mali est inébranlable, dixit le Président de la République, Son Excellence Assimi Goïta. Si nous prenions garde, des structures comme OXFAM Mali montrent désormais qu’un Malien n’aura jamais de répit car éprouvé dans les pays étrangers et éprouvé sur sa terre natale, quoi de plus ubuesque et démentiel ?

Oumar B. Sow

